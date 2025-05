Alternativa per Pollença rebutja la col·laboració de Formentor Four Seasons amb la Fira del Vi

Alternativa per Pollença ha volgut expressar aquest divendres el seu «profund desacord» amb la participació de Formentor Four Seasons a la Fira del Vi de Pollença, mitjançant l'Espai de Tast 'Formentor Four Sessions'.

«Consideram que aquesta col·laboració és una forma de blanqueig d'imatge per part d'una empresa que ha protagonitzat un dels casos més greus d'infracció urbanística al nostre municipi», han denunciat. Les obres de reforma de l'històric Hotel Formentor han estat marcades per múltiples irregularitats: Demolició integral sense llicència: la propietat va enderrocar l'edifici original sense comptar amb la preceptiva llicència municipal, fet que va motivar una sanció de 300.000 euros per part de l'Ajuntament de Pollença.

Reforma convertida en reconstrucció: el projecte inicial de reforma es va transformar en una reconstrucció total de l'hotel, incloent-hi l'aixecament de tres noves plantes, sense la corresponent llicència d'obra nova.

Incompliment del planejament urbanístic: el GOB ha denunciat que les obres s'han realitzat en sòl urbà no consolidat, sense els serveis urbanístics exigits per la llei, i que la parcel·la hotelera no compleix amb les cessions obligatòries de vials i zones verdes.

Enderrocs abandonats a la península de Formentor: A més, encara hi ha restes d'enderrocs procedents de les obres de l'hotel que romanen a la península de Formentor, sense que s'hagi dut a terme una gestió adequada dels residus, fet que suposa un impacte ambiental negatiu en una zona de gran valor ecològic. Davant d'aquests fets, Alternativa per Pollença considera que la participació de Formentor Four Seasons en un esdeveniment com la Fira del Vi, que representa la tradició i la cultura local, és «una ofensa a la ciutadania». Per tot això, exigeixen a l’Ajuntament i l'organització de la Fira del Vi que reconsideri aquesta col·laboració i «que es posi fi a la complicitat amb empreses que no respecten la legalitat ni el patrimoni del nostre municipi». «Pollença mereix un desenvolupament turístic respectuós amb el territori, la legalitat i la seva gent», han conclòs.