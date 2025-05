El parc aquàtic Splash Sur Menorca tanca les portes

El parc aquàtic de Biniancolla Splash Sur Menorca ha anunciat aquest divendres a les seves xarxes socials i a través de la seva pàgina web que tancarà les portes el proper 17 de maig i durant tota la temporada d'estiu. Des de l'empresa asseguren que «per causes alienes» a la seva voluntat, es veuen «obligats a tancar».

L'establiment va obrir el 1r de maig passat, malgrat que des de l'Ajuntament de Sant Lluís ja havien advertit que l'activitat no es podia mantenir en no comptar amb la llicència corresponent.

Els fets es remunten a l'any 2011 quan va ser planificat el parc aquàtic sota el mandat del PP al Consell de Menorca, que va autoritzar l'obra encara que la parcel·la on s'havia d'aixecar l'establiment era considerada com a terreny rústic protegit. Finalment, el parc, Splash Sur Menorca, va obrir el 2017 després de ser declarat d'interès general per «contribuir a la desestacionalització turística», segons el Consell. Tot i això, el 2021, el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) va anul·lar la declaració d'interès general i l'Ajuntament de Sant Lluís va revocar la llicència d'activitat l'octubre del 2022.

El Consistori ja va emetre una resolució de tancament del parc aquàtic el juny del 2024, que finalment va quedar suspesa per les mesures cautelars que varen demanar des de la propietat.