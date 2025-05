ARCA, preocupada per la intenció de transformar Can Olesa en hotel

Palma perd un darrere l'altre els casals històrics que s'havien preservat durant segles. Així ho denuncia ARCA, qui assenyala que Can Olesa, un dels més importants, tenia una llicència de rehabilitació que mantenia l'habitatge senyorial que sempre havia estat. Aquest projecte va ser aprovat per les comissions de Patrimoni i gaudia de llicència.

No obstant, la intenció ara de sol·licitar un canvi d'ús i la voluntat actual de la propietat de transformar l'habitatge en un hotel ha fet que hi hagi dubtes sobre una sèrie de canvis i d'obres que no es contemplaven en el projecte aprovat. Es tracta d'obres que no es permeten executar en una modificació de projecte a un BIC sense la pertinent llicència, explica ARCA.

Què diu la llei?

Can Olesa és un Bé d’Interès Cultural (BIC) i d’acord amb l’article 156.3 de la Llei 12/2017 de 29 de desembre, d’Urbanisme de les Illes Balears (LUIB), no es poden executar cap tipus de modificacions en el transcurs de les obres sense la pertinent llicència amb coherència amb l’article 37 de la Llei 12/98, de 21 de desembre, del Patrimoni.

Per tot això, ARCA ha presentat un escrit al Consell Insular de Mallorca i ha sol·licitat una inspecció i una paralització de les obres que no s'ajustin a llicència.

ARCA no creu adient la transformació de Can Olesa en hotel

El projecte presentat de transformació de Can Olesa en hotel suposaria, a criteri d'ARCA, una manca de respecte als elements i valors tipològics i històrics i també al seu mobiliari que està vinculat a l'immoble i que hauria de ser més extens.