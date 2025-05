CCOO: «La massificació condueix a la precarització laboral i a l’empobriment de la classe treballadora»

Segons les darreres dades fetes públiques pel Ministeri de Treball i Economia Social, al mes d'abril les oficines del SOIB tenien registrades un total de 26.626 persones aturades. La xifra és un -5,67% menys que la de l'any 2024, de manera que el saldo anual és de -1.599 persones aturades manco.

Respecte al mes de març l'atur ha descendit, en termes absoluts, en -2.230 persones, mentre la variació relativa ha estat del -7,73%. És el sector serveis, en el qual està basada aquesta reducció del nombre d'aturats, ja que suposa el 82,91% de la davallada de l'atur d'aquest mes.

Pel que es refereix a la variació mensual de l'atur per sectors d'activitat econòmica, tenim que la disminució de l'atur ve liderada pel sector serveis amb -1.849 aturats manco, seguit per la construcció amb -160, del col·lectiu «sense ocupació anterior» amb -145, indústria amb -62 i agricultura amb -14 persones.

En el cas de les afiliacions a la Seguretat Social del mes d'abril, les Illes Balears compten amb una mitjana mensual de 587.353 afiliacions, el que suposa un augment de +62.884 persones afiliades més que el mes anterior (+11,99%). La variació anual ha estat del +3,17%, amb un augment absolut de +18.027 afiliacions. La mitjana de creixement de l'Estat se situa en un +2,31 %.

El panorama laboral es completa amb les dades de contractació registrada. Segons el Ministeri de Treball i Economia Social, a l'abril s'han signat a les Illes un total de 40.337 contractes, dels quals el 79,43% han estat indefinits.

La valoració que fa CCOO Illes Balears de les dades que s’han publicat és negativa perquè «reflecteixen el bon moment econòmic per a les empreses instal·lades a les Illes, però de cap manera indiquen que les persones treballadores tenguem més recursos, ni una vida millor que fa uns anys».

«El model de massificació en el que estam instaurats fomenta l’aparició de persones treballadores pobres, potencia l’explotació dels treballadors i treballadores, enriqueix exclusivament a la classe empresarial i, per tant, genera més desigualtat», han assenyalat.

Així, CCOO remarca que «no podem permetre que hi hagi treballadors i treballadores que no puguin fer front a les despeses més bàsiques de forma digna; que comprar menjar o tenir un lloc on viure s’hagin convertit en un luxe. Les condicions d’infrahabitatge, que ja s’han normalitzat a la nostra comunitat autònoma, en les que viuen moltes persones treballadores haurien de fer empegueir tant a la classe empresarial com als governants».

Al sindicat també li sembla «sorprenent» que el Govern «doni l’esquena al seu propi document de conclusions on s’estableixen les bases per a la transició, ja que es prenen decisions que van en direcció oposada al que s’exposa al citat text. No s’entén de cap manera que s’anunciï una cosa i es faci la contrària sense donar cap explicació. Exigim serietat al Govern amb les decisions que adopta que han d’anar en la línia de la sostenibilitat tal i com ens han explicat fins ara».

Per acabar, consideren que en aquest context socioeconòmic, en el que ja hem batut el rècord d’arribada de turistes aquest primer trimestre, «és necessari que les empreses es prenguin seriosament les demandes de les persones treballadores, que reparteixin de forma més equilibrada els beneficis empresarials a través dels augments salarials, ja que la sostenibilitat empresarial de les Illes Balears recau en el seu capital humà. Sense treballadores i treballadores no hi ha empreses».