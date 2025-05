Augmenten en un 63% les sol·licituds de formació policial

La demanda d’inscripcions als cursos de formació continua del Govern dirigits als efectius de Policia Local durant el primer trimestre de l’any 2025 s’ha incrementat de manera notable en relació a l’any anterior, passant de les 49 sol·licituds de l’any 2024 a les 701 d’enguany. De fet, aquestes 701 peticions d’assistència per al primer trimestre de l’any representen el 63% del total (1.113 sol·licituds) rebudes durant tot l’any 2024. A més, des de l’EBAP s’ha avançat que per al segon semestre d’enguany ja s’han rebut 569 peticions per assistir a les formacions dirigides a Policia Local, superant-se així el total de l’any passat.

Des de l’EBAP, que ha impulsat l’oferta formativa a proposta del Departament de Formació de Seguretat i Emergències, s’ha acollit amb «gran satisfacció» aquesta dada, que «confirma la conveniència del nou model formatiu impulsat durant aquesta legislatura, la qual cosa ha permès elaborar un pla formatiu més complet, innovador i atractiu, ajustant-lo a les necessitats reals dels destinataris».

Pel que fa al nombre de cursos, aquest també ha crescut en un 800% en relació al primer trimestre de l’any passat, passant de les 2 activitats programades el 2024 (1 a Mallorca i 1 a Menorca) a les 18 d’enguany, amb 10 cursos a Mallorca, 4 a Menorca i 4 a Eivissa i Formentera.

Aquesta dinàmica ha tengut com a resultat un increment del 563% en el nombre d’alumnes certificats en finalitzar els cursos del primer trimestre, passant de 43 certificacions el 2024 a 285 durant el mateix període de 2025.

Cursos de nova creació

Segons expliquen des de l’EBAP, de resultes d’aquesta detecció de necessitats formatives s’han incorporat nombrosos cursos de nova creació, destacant els cursos d'Intervenció en accidents de trànsit amb vehicles elèctrics i altres combustibles, amb 60 sol·licituds; el curs Ús i maneig segur d'armes de foc, amb 62 sol·licituds; el curs d’Intervenció operativa en grans concentracions humanes i seguretat ciutadana, amb 54 sol·licituds; i el més recent, el curs Usurpacions i delictes contra el patrimoni, amb 112 sol·licituds.

Pel que fa als cursos que formen part del catàleg estable, s’ha innovat quant a instal·lacions, professorat i mitjans didàctics, millorant, per tant, la qualitat de l’acció formativa. És el cas del curs d’Actuacions policials en matèria de benestar animal, amb 59 sol·licituds o de la formació en matèria de reglament i ús d'armes per policies locals per preparar els responsables d'armament de les plantilles, amb 42 sol·licituds.

En relació als següents trimestres s'incorporaran importants novetats en noves accions formatives inèdites com la formació d’Instructor/a de tir policial, la formació habilitant per a l’ús dels dispositius elèctrics de control o edicions actualitzades amb noves prescripcions respecte al curs per a l’habilitació per l’ús d’aparells de mesurament en matèria de contaminació acústica.