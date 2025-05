La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural intervé una partida de 7.200 ous provinents de la Península per presumpte frau en el pes

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, per mitjà del Servei de Control i Qualitat Agroalimentària de la Direcció General de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, ha intervingut una partida de 7.200 ous provinents de la Península per presumpte frau en el pes (calibratge). En la inspecció, que s'ha fet a un distribuïdor agroalimentari local, s'ha comprovat que el producte no coincidia amb les característiques indicades en l'etiquetatge. En concret, s'ha determinat que el 54% dels ous de la partida intervinguda tenien un pes inferior a 73 grams, que és el mínim establert per llei (la normativa marca que es pot produir un error en el calibratge com a màxim en un 5% de la partida).

Aquesta actuació, segons ha destacat el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, forma part dels controls habituals que du a terme el Govern i que inclouen la vigilància sobre els productes importats de fora de les Illes Balears. «Aquests tipus d'infraccions suposen un greuge per al consumidor. A més, es tracta d'un fet que comporta la competència deslleial per als operadors agroalimentaris locals», ha explicat el conseller. En aquest sentit, en paraules de Simonet, «una de les principals demandes que ens fa el sector és que controlem els productes que venguin de fora de l'arxipèlag perquè compleixen la normativa». Per això, ha subratllat el director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, Joan Llabrés, «des del Govern continuarem fent campanyes de control per al compliment de les normes de comercialització, amb la finalitat principal de defensar i protegir els interessos legítims dels agents del sector i dels consumidors». Amb tot, des de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural es recalca que els incompliments de la normativa vigent poden suposar sancions administratives. En el cas d'infraccions greus, les sancions van des dels 3.000 fins als 15.000 euros o cinc vegades el valor del producte.