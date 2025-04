Dues manifestacions recorreran els carrers de Palma pel Primer de Maig

UGT i CCOO han demanat la participació de la ciutadania a les mobilitzacions del Primer de Maig per a exigir que es prenguin mesures que abarateixin el preu de l'habitatge i es millori la vida de les persones amb la reducció de la jornada laboral i l'augment de salaris. La mobilització d'aquests sindicats porta enguany el lema «Protegir allò conquistat, guanyar el futur».

Els sindicats han posat en valor les «conquestes sindicals» dels darrers anys, com la reforma laboral i la pujada del salari mínim, que han permès que a l'arxipèlag 7 de cada 10 contractes siguin indefinits i que s'hagi reduït la bretxa salarial. Tot i això, han subratllat que aquests avenços «no són suficients» mentre que el preu de l'habitatge «continuï amb aquesta deriva de descontrol» i «els nostres fills es resignin a no poder emancipar-se si no és compartint pis».

«L'habitatge és un objecte d'especulació trasbalsada i no un dret. Les institucions estan obligades a garantir aquest dret. Ara, comprar un habitatge o llogar-lo no és diferent a especular a la borsa o a jugar al poker online», han censurat.

Així, insisteixen que les últimes conquestes són «insuficients» pel fet que els «beneficis del sector turístic només serveixen per a omplir les butxaques d'uns quants». «Tota aquesta activitat no té cap repercussió en la millora de la qualitat de vida dels habitants de les Balears, ni tan sols dels mateixos treballadors del sector, amb càrregues de treball cada vegada més grans i dificultats insalvables per trobar un lloc on viure i salaris descompensats respecte al nivell de vida», han explicat.

La manifestació convocada per CCOO i UGT sortirà de la plaça d'Espanya de Palma a les 11.30 hores d'aquest 1r de maig i acabarà al parc de la Mar.

«Al carrer, que ja és hora!», la mobilització de la CGT i la CNT

Per la seva banda, la CGT i la CNT han convocat una manifestació unitària que també sortirà des de la plaça d'Espanya a les 11.30 hores però acabarà als jardins de l'Hort del Rei, a Palma.

Les organitzacions sindicals assenyalen que «ara és el moment de la classe treballadora», de «defensar els nostres drets».

Així, sortiran al carrer per l'absolució de les 6 de 'La Suiza' i contra la repressió al moviment sindical, per la reducció de la jornada laboral per a viure millor i generar ocupació, per uns sous més alts que ens permetin arribar a fi de mes, per l'accés al gaudi d'un habitatge digne, per la supressió de la bretza salarial de gènere i per unes pensions dignes després de tota una vida d'esforç.