La Fiscalia no veu delicte en els més de 110.000 euros en pagues extraordinàries del cap de policia d'Artà

La Fiscalia de les Balears ha arxivat les diligències penals obertes en relació amb suposats cobraments irregulars per part del cap de la Policia Local d'Artà.

Les diligències es van obrir el juliol del 2024 a instàncies del sindicat CCOO, que va remetre un informe al Ministeri Públic qüestionant la legalitat en el cobrament de més de 110.000 euros del cap de Policia d'Artà, només en concepte de retribucions extraordinàries en els darrers sis anys.

Davant de la possible existència d'un delicte de malversació, Fiscalia va demanar a l'Ajuntament d'Artà que justifiqués les retribucions ordinàries i extraordinàries del funcionari.

El mes de març passat, l'Ajuntament d'Artà va remetre totes les nòmines i les diferents partides salarials requerides des de l'any 2016 fins a l'actualitat.

El Ministeri Públic ha conclòs que aquestes retribucions extraordinàries s'ajusten a la normativa vigent i, per tant, no s'adverteix l'existència d'indicis suficients de la possible comissió d'un delicte de malversació de diners públics i que, per tant, no es justifica mantenir la investigació.

La Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO assumeix i accepta la resolució de la Fiscalia, tot i que insistint que encara que no hi hagi responsabilitats penals, les quantitats sobrepassen els límits ètics de les retribucions que han de percebre els treballadors públics.