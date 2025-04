Menorca es prepara per a commemorar i homenatjar la Segona República

Els propers diumenge i dilluns, dies 13 i 14 d’abril, Esquerra de Menorca-Esquerra Unida organitza els actes de commemoració de la proclamació de la Segona República espanyola i homenatge a les persones que van defensar la democràcia i la llibertat, que enguany coincideix amb el cinquantenari de la mort del dictador, Francisco Franco, en un temps de puixança de l'extrema dreta a l’Estat espanyol.

El diumenge, 13 d'abril, tendrà lloc la XXIV edició de l’homenatge i record dels republicans morts en defensa de la legalitat republicana. Això serà en el cementiri de Maó, a partir de les 12.00 h. A l'acte, hi haurà intervencions polítiques, lectura de poemes i cançons. A més, es farà l’homenatge a Toio Pons Bonet i Llorenç Marquès, ambdós de Ferreries que, amb altres companys i companyes, van estar tancats a les presons franquistes per «propaganda subversiva», com era al 1973 per demanar llibertat, democràcia i amnistia. Amb l’homenatge a aquestes dues persones, des d’EM-IU es vol homenatjar i recordar a totes aquelles menorquines i menorquins que van patir repressió i represàlia pel seu compromís antifranquista i antifeixista.

Completarà la celebració del Dia de la República espanyola la presentació, dilluns 14 d’abril, a la Biblioteca Pública de Maó, del llibre de Josep Portella «Lluís Companys, el Noi del Sucre i els 35 anarquistes de la Mola», a partir de les 19.00 h.