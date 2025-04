Denuncien que el pacte PP-Vox a Marratxí «amaga informació» i obstaculitza la tasca de l’oposició

Des de Més per Marratxí han denunciat aquest dissabte que l’equip de govern de PP i Vox «està vulnerant els drets dels grups de l’oposició perquè no han facilitat la documentació que hem sol·licitat en els dos darrers plens municipals, com són: l’expedient de contractació relatiu al bosc de la memòria animal i l’expedient justificatiu de la subvenció que rep l’Ajuntament amb relació al pacte d'estat contra la violència de gènere».

Segons el partit ecosobiranista, aquesta actitud «suposa una greu vulneració dels principis de transparència, accés a la informació pública i dret de control i fiscalització, que són fonamentals en qualsevol democràcia». «Com a càrrecs electes tenim el dret de disposar de tota la informació necessària per poder desenvolupar la nostra tasca de representació ciutadana», han denunciat. Aina Amengual, portaveu de MÉS al municipi, ha assegurat que «l’equip de govern de PP i Vox, en negar-se a proporcionar la documentació sol·licitada en plenari, està incomplint la normativa i vulnerant els drets de la ciutadania, ja que impedeix que els seus representants puguin fiscalitzar la gestió municipal de manera efectiva. A més a més, aquesta manca de transparència genera opacitat i posa en dubte la voluntat del govern municipal de retre comptes davant la població». «Demanam al batle i al seu equip que rectifiquin immediatament aquesta actitud i compleixin amb les seves obligacions legals», ha assegurat Amengual, alhora que ha explicat que, si aquesta situació persisteix, estudiaran emprendre les accions legals oportunes «per garantir el dret a la informació i la rendició de comptes». «No permetrem que l’opacitat sigui la norma a Marratxí», ha sentenciat.