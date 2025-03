Inca sol·licitarà declarar el 3 de desembre Dia Internacional de la Lluita contra la Noma

Sa Capella de la Fundació Es Convent ha acollit la presentació del llibre ‘Josep Campaner, la Lluita contra la noma’, de Miquel Sbert, organitzada per la Fundació Campaner i Taula per Àfrica a Inca. Durant aquest emotiu acte de record al fundador de la Fundació Campaner, el batlle d’Inca, Virgilio Moreno, ha anunciat que l’Ajuntament d’Inca impulsarà una declaració institucional durant el pròxim plenari per a sol·licitar a la Organització Mundial de la Salut (OMS) i a l’assemblea de Nacions Unides que declari el dia 03 de desembre com a Dia Internacional de la Lluita contra la Noma.

El consistori de la capital del Raiguer impulsa aquesta iniciativa coincidint amb el segon aniversari de la mort de Josep Campaner i el reconeixement de la noma com una malaltia tropical desatesa, per part de l'Organització Mundial de la Salut. «La Fundació Campaner és una entitat molt arrelada a la nostra ciutat. Amb aquesta proposta volem reconèixer la figura de Josep Campaner Puigserver i la seva família i, sobretot, reivindicar la seva tasca de tota una vida dedicada a la prevenció, el tractament i l’erradicació de la noma», ha destacat Virgilio Moreno, batle d’Inca. D’altra banda, la proposta que promourà l’Ajuntament d’Inca instarà també al Consell de Mallorca, al Parlament de les Illes Balears, al Senat i al Congrés espanyol a adoptar i instar l’assemblea general de les Nacions Unides i a l’OMS la designació d’aquesta data al record i la lluita contra la noma. D'aquesta manera, es promou un reconeixement a Josep Campaner i a la Fundació inquera que duu el seu nom. La noma és una malaltia que apareix fonamentalment en infants que pateixen desnutrició greu, generant una infecció que acaba provocant la mort si no es rep assistència sanitària, així com deixant seqüeles visibles i que romanen de per vida. La Fundació Campaner celebra aquesta iniciativa, ja que avui dia i des de fa 30 anys l’erradicació d’aquesta malaltia ha estat el seu eix central d’acció, visibilització i sensibilització tant a Mallorca com al Níger. En paraules del president de la Fundació Campaner, Miquel Ensenyat: «La Fundació Campaner és una organització profundament arrelada a les Illes Balears sobretot quant a nombre de socis i sòcies. Aquest fet ha fet possible a través de la participació aquesta iniciativa de l’Ajuntament d’Inca i que, per tant, animem la gent a continuar participant sigui a través del voluntariat o a través d’una aportació econòmica periòdica a la Fundació Campaner, per seguir fent possible la nostra acció a Mallorca i a l’Àfrica Occidental».