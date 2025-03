Mallorca surt al carrer en el Dia de la Terra Palestina

Diverses organitzacions i col·lectius socials de Mallorca, entre elles Ciutadans per Palestina i Mallorca per Palestina, han organitzat una manifestació a Palma per a aquest dissabte, 30 de març, en el Dia de la Terra Palestina.

«Es tracta d'una jornada més en la llarga història de solidaritat global amb el poble palestí, que continua alçat i en lluita tot i el retorn de l'escalada genocida i el terror sionista», expliquen. Els palestins commemoren aquest dia els esdeveniments que varen tenir lloc el 30 de març de 1976 quan, en resposta a l'anunci del govern d'Israel d'un pla per a robar gran quantitat de terra de propietat palestina per a dedicar-la a nous assentaments jueus, varen organitzar una vaga general i nombroses manifestacions. L'exèrcit i policia israelians varen assassinar set ciutadans desarmats, un centenar va resultar ferit i milers varen acabar detenguts. «Hem d’emmarcar aquest fet en una pràctica contínua i sistemàtica d’espoli, apartheid i neteja ètnica que practica l’ens ocupant d’Israel, impunement, des de 1948. Ho podem afirmar, avui més que mai, en el context del genocidi que Israel perpetra a Gaza des de fa un any i mig. A Cisjordània, els pobles palestins són esclafats i la població expulsada», explica Mallorca per Palestina. A més, assenyalen que els assentaments de colons jueus sobre terres palestines són «profusament impulsats pel règim sionista, suposen el desplaçament forçat dels palestins i l'arraconament de la població autòctona fins a l'asfíxia». I apunten que és una pràctica il·legal que contravé el dret internacional i les resolucions de Nacions Unides. La Cort Internacional de Justícia ha advertit que els assentaments han de ser desmantellats. «Totes aquestes condemnes no han estat acompanyades per sancions efectives, ni tan sols ara, enmig d’un genocidi flagrant que ha causat una devastació absoluta, l’assassinat de 50.000 palestins pel cap baix, i la conculcació de tots els seus drets», denuncien. Per la seva banda, Ciutadans per Palestina assenyala que commemorar el Dia de la Terra Palestina té «més sentit que mai». «No només per la situació inhumana amb què Israel tracta els habitants de Gaza. Recordem també que, durant la treva iniciada al gener que Israel acaba de trencar amb aquesta nova massacre, l'Exèrcit sionista intensificà els atacs a Cisjordània amb més de 200 palestins assassinats i 40.000 llars destruïdes. I, alhora, permet que colons armats fins a les dents fundin assentaments més enllà de qualsevol legalitat», remarquen. Finalment, aspiren que el Dia de la Terra Palestina «es converteixi, en un futur proper, en una celebració del dia que la terra tornà als natius. Però perquè la descolonització esdevengui una realitat i Palestina sigui lliure i visqui en pau des del riu a la mar, la lluita contra el sionisme ha de continuar. Ara que l’atenció mediàtica decau, i l’ocupació és tan dura com sempre, insistim en la denúncia d’institucions, polítics i empresaris còmplices amb el genocidi. Amb la nova manifestació, també avançam en l’organització solidària de la classe treballadora. Perquè només els treballadors i les treballadores tenim un interès real i compartit en acabar amb l’apartheid i l’ocupació a Palestina i amb l’imperialisme que ho permet». Per tot això, amb la manifestació d'aquest dissabte també exigeixen a les autoritats de l’Estat que trenquin totes les relacions militars, diplomàtiques i comercials amb els sionistes. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CIUTADANS PER PALESTINA (@ciutadans_per_palestina)