S'inaugura el Guirigall Prix amb les primeres jornades a Costitx i Binissalem

Aquest cap de setmana comença el Guirigall Prix, la iniciativa nova del Consell de Mallorca adreçada a joves d’entre 14 i 30 anys que combina esport, cultura, història i treball en equip, a través d’una gimcana que se celebrarà a diferents municipis de l’illa.

La primera jornada tendrà lloc aquest dissabte a Costitx, amb la participació dels equips de Costitx, Felanitx i Sencelles. El diumenge, la competició continuarà a Binissalem, amb la participació de joves de Sineu, Binissalem, Lloseta i Palma.

Cada jornada consistirà en diverses proves físiques, d’habilitat i de coneixement, en què els participants hauran de demostrar la seva destresa individual i col·lectiva, així com la capacitat de treball en equip.

El format de la competició inclou proves en modalitat un contra un, com ara circuits d’obstacles i reptes de coordinació col·lectiva, a més de proves de destresa mental. A més, tots els equips hauran d’afrontar dues proves comunes: una centrada en el coneixement de la cultura de Mallorca i una altra de velocitat i agilitat mental.

Aquestes jornades comptaran, a més, amb la participació del presentador, historiador i creador de contingut Toni Horrach, i també amb l’actuació d’un discjòquei en directe, que acompanyarà musicalment les proves i contribuirà a generar un ambient festiu.

El Guirigall Prix es durà a terme durant els caps de setmana de març i abril, i està concebut com una activitat lúdica i educativa que fomenta la participació juvenil, l’esperit de comunitat i el coneixement del patrimoni local. Els equips participants, formats per joves, competiran per classificar-se per a la gran final, que tindrà lloc el pròxim 26 d’abril.

Amb aquesta iniciativa, el Consell de Mallorca continua ampliant l’oferta d’activitats adreçades a la joventut, en la línia d’altres projectes recents com els de Camí de cavalls, Joves a la neu o Joves a la Serra de Tramuntana.