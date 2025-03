Més de 1.000 signatures, en una setmana, contra l'ordenança de «persecució» de l'Ajuntament de Palma

La Plataforma ciutadana contra l'Ordenança (In)Cívica de Cort, de la qual en formen part 24 col·lectius socials, associacions professionals i partits, han lliurat aquest dijous al registre de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Cort, una al·legació contra l'ordenança amb 1.083 signatures recollides la darrera setmana.

Aquestes firmes s'afegeixen a les més de 600 persones que també s'han sumat a la campanya impulsada per Change.org. En total, 1.743 persones han volgut mostrar el rebuig a l'Ordenança Cívica a través d'aquestes iniciatives en menys d'una setmana.

Els portaveus de la Plataforma, Javier González (membre de l'associació de caravanistes) i Mabel Chavarino (membre de l'Associació d'Artistes de Carrer) han agraït a «tots els ciutadans que hi estan col·laborant» i han animat «tothom a sumar-se a la campanya de rebuig a l'ordenança». «Confiam que fins al dia 24 de març se'n recullin moltes més». «Exigim democràcia» han continuat, considerant «repressiva» l'ordenança i «exigint justícia per a la gent que no té casa, per als nins que juguen al carrer, perquè es puguin fer manifestacions i protestes sense que se sancionin i per als artistes de carrer que no som incívics», ha declarat Chavarino.

Per la seva banda, Gónzalez ha acusat el batle de «pretendre amagar el problema real que és que un treballador ja no pot pagar ni una habitació a Palma». González ha considerat que el batle «es deu als seus amics, els fons voltor» i que «està governant per a un sector de la població, no per a tots». Els portaveus han volgut també agrair la participació de les entitats i col·lectius que formen la plataforma: AARCA (Associació d'Artistes de Carrer), ABACES, Associació d'Actors i Actrius, Associació de Músics de Carrer de Mallorca, Associació de Professionals del Circ, Palma XXI, Cultura al carrer, Fundacions Darder Mascaró, EAPN Illes Balears, Amics de la Terra, Cooperativa Corda i Poal, Anticapitalistes Illes Balears, Orgull Llonguet, Més per Palma, Podem Palma, Esquerra Unida de les Illes Balears i PSOE Palma.