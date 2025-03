Convoquen una manifestació a Palma per al Dia Nacional de la Terra Palestina

Diverses organitzacions i col·lectius socials de Mallorca, entre les quals Ciutadans per Palestina i Mallorca per Palestina, convoquen una manifestació a Palma el proper 30 de març en el Dia Nacional de la Terra Palestina. Es tracta d'una jornada més en la llarga història de solidaritat global amb el poble palestí, que continua alçat i en lluita tot i el retorn de l'escalada genocida i el terror sionista que en les darreres hores s'ha traduït en el bombardeig i l'assassinat de més de 400 persones a Gaza.

«El 30 de març de 1976, davant l’avanç sanguinari del pla sionista d’ampliar la colonització, palestins i palestines d’arreu del país organitzaren una resposta massiva en forma de vaga i manifestacions, durament reprimides per les forces d’ocupació amb morts, més de 100 ferits i 5.000 arrestos. Fou en aquell context de lluita i repressió naixé el Dia de la Terra Palestina, jornada que té més sentit que mai. No només per la situació inhumana amb què Israel tracta als habitants de Gaza, com s'ha comprovat avui mateix», han explicat.

A més, recorden també que, durant la treva iniciada al gener que Israel acaba de trencar amb aquesta nova massacre, l'Exèrcit sionista intensificà els atacs a Cisjordània amb més de 200 palestins assassinats i 40.000 llars destruïdes. I, alhora, permet que colons armats fins a les dents fundin assentaments més enllà de qualsevol legalitat.

«Volem, com els palestins, que el Dia de la Terra Palestina es converteixi, en un futur proper, en una celebració del dia que la terra tornà als natius. Però perquè la descolonització esdevengui una realitat i Palestina sigui lliure i visqui en pau des del riu a la mar, la lluita contra el sionisme ha de continuar. Ara que l’atenció mediàtica decau, i l’ocupació és tan dura com sempre, insistim en la denúncia d’institucions, polítics i empresaris còmplices amb el genocidi. Amb la nova manifestació, també avançam en l’organització solidària de la classe treballadora. Perquè només els treballadors i les treballadores tenim un interès real i compartit en acabar amb l’apartheid i l’ocupació a Palestina i amb l’imperialisme que ho permet», han remarcat.

Per tot això, amb la manifestació exigeixen a les autoritats de l’Estat que trenquin totes les relacions militars, diplomàtiques i comercials amb l’entitat feixista d’Israel. Reconeixem el dret legítim del poble palestí a defensar-se per tots els mitjans de l’ocupació il·legal i del genocidi sionista patrocinat per l’imperialisme. Animam als treballadors i les treballadores de Mallorca a organitzar el boicot contra la burgesia global que apuntala el sionisme començant per casa nostra. No només contra grans multinacionals com McDonalds, Zara, CaixaBank, Leonardo Hotels o Coral Word, que

gestiona el Palma Aquàrium. També contra càrrecs institucionals que blanquegen Israel i censuren la crítica al genocidi, com Marga Prohens o el rector de la UIB Jaume Carot.