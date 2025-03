Els Premis Futurs Utòpics de la Mediterrània reivindiquen la justícia social a través de la música i la dansa

Els Premis Futurs Utòpics de la Mediterrània, que organitza la Universitat de les Illes Balears (UIB) en col·laboració amb el Govern, han premiat quatre projectes que destaquen per la seva qualitat artística i compromís social. Aquest certamen, alineat amb els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS), especialment l’ODS 16 (Pau, Justícia i Institucions Sòlides), impulsa iniciatives que utilitzen l’art com a eina de transformació social a la regió mediterrània.

Els treballs guardonats són, en la categoria de peça musical i lletra original amb dansa, Un cos negre, (primer premi), un crit artístic contra la tragèdia migratòria, i El mateix aire, (segon premi), un missatge de pau a través de la dansa i el llenguatge de signes. En la categoria de peça musical i lletra adaptada amb dansa, els guardonats són Entre sol i arena (primer premi), una reivindicació artística del poble sahrauí, i EUTOPIA (segon premi), un viatge artística del poble sahrauí.

Els premis varen néixer amb l’objectiu d’imaginar futurs utòpics amb propostes artístiques que aprofiten les sinergies de la col·laboració internacional en la conca mediterrània. L’edició d’enguany ha destacat per la diversitat i la col·laboració intercultural dels projectes premiats, amb la participació d’artistes de diversos països mediterranis. La combinació de música, dansa i audiovisual ha estat clau per transmetre missatges de resistència, memòria, inclusió i esperança.

Els premis es varen lliurar el dilluns, 17 de març, al cinema Rívoli de Palma, en un acte organitzat per l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) en col·laboració amb el Servei d'Activitats Culturals (SAC) de la UIB i amb el suport de la Direcció General de Cooperació i Immigració.

Qualitat artística i compromís social

Un cos negre. Creat per Miquel Àngel Aguiló (Mallorca), aquest projecte de videodansa combina poesia, música i moviment per denunciar la crisi humanitària de la Mediterrània i la inacció europea davant la pèrdua de vides al mar. Inspirat en un poema homònim, Un cos negre aposta per una estètica al·legòrica i onírica, i evita la representació explícita del drama per abordar-lo des d’una perspectiva artística.

L'obra destaca per la seva col·laboració internacional, amb la participació de Samia Zeghari Daoud (Marroc), veu cantada i traducció a l'àrab de fragments del poema; Yarom Marko (Israel), percussió; Miquel Àngel Aguiló (Mallorca), violoncel i composició musical; Mabel Ribas Tur (Eivissa), ballarina i coreògrafa, i Miquel Torrens (Mallorca), veu que recita el poema.

La peça vol fer visible el menyspreu d'Europa cap a les vides perdudes al mar i despertar consciències sobre la urgència de garantir els drets humans a tota la regió mediterrània.

El mateix aire. Aquest projecte, creat pel músic mallorquí Joan Pérez-Villegas i la coreògrafa eslovena Anamaria Klajnšček, proposa una fusió entre música, dansa contemporània i llenguatge de signes per transmetre un missatge de pau i llibertat. La simbologia del colom blanc i l’olivera es converteix en el fil conductor d’una peça que cerca la comunicació universal a través de l’art.

L’obra s’ha elaborat amb artistes de diferents països: Joan Pérez-Villegas (Mallorca, Espanya) – composició i interpretació musical; Anamaria Klajnšček (Eslovènia) – coreografia i ball; Sara Janaškovič (Eslovènia), interpretació en llenguatge de signes; Jaume Gelabert (Espanya) – tècnic de so, mescla i masterització; Maria Cuennet (Espanya) – edició de vídeo, i Yari Stepanov (Eslovènia) – càmera i enregistrament.

El videoclip es desenvolupa en dos escenaris simbòlics: un olivar i la costa mediterrània, que representen la unió entre les cultures del mar i el concepte de llibertat. La peça culmina amb la ballarina oferint el seu moviment al mar, en un ritual d’alliberació i esperança.

Entre sol i arena. Aquest projecte, impulsat pel grup Cíl·lia (Mallorca) i el cineasta sahrauí Dah Salama, reivindica la lluita del poble sahrauí a través d’una peça que combina música, dansa i imatge. Inspirada en melodies tradicionals sahrauís i amb una forta càrrega simbòlica, la cançó expressa la resistència d’aquest poble enfront de l’opressió i la seva cerca de llibertat.

El projecte té una col·laboració artística significativa: Cíl·lia (Júlia Vaquer i Francina Amengual, Mallorca), direcció musical, arranjaments i interpretació; Dah Salama (Sàhara Occidental), direcció audiovisual i coordinació als campaments de refugiats; Regidoria d’Auserd, organització de les trobades d’enregistrament i selecció dels ballarins sahrauís, i alumnat i professorat de l’Escola de Primària de San Blas (campaments de Tindouf, Algèria), participació en la dansa i la percussió corporal.

El videoclip, enregistrat als campaments de refugiats sahrauís de Tindouf (Algèria), combina imatges de paisatges desèrtics, dansa tradicional i moments d’expressió col·lectiva. La peça utilitza la dansa sahrauí i la percussió corporal per ressaltar la força i la unitat del poble sahrauí.

EUTOPIA. Dirigit per la companyia Baal (Catalina Carrasco, Mallorca) en col·laboració amb Ahlam El Morsli (Marroc) i Abdel·lah M. Hassak (Marroc), és un projecte que explora la llibertat i la connexió amb la natura a través de la dansa i la música electrònica amb influències mediterrànies. L'obra parteix de conceptes ecofeministes i anticolonialistes, i pren com a base el poema de la poetessa siriana Nesrine Khoury per reflexionar sobre la transformació social i la necessitat d'un futur més inclusiu.

Un equip artístic internacional: Catalina Carrasco (Mallorca), coreografia i direcció artística; Ahlam El Morsli (Marroc), ballarina i coreògrafa; Jaume Compte (Mallorca), direcció musical i composició; Abdel·lah M. Hassak (Marroc), productor musical i dissenyador sonor; Isabel Castro (Mallorca / Londres), disseny de vestuari i identitat visual; Luis Ortas (Mallorca), direcció audiovisual, i Laura Porcel i Luis Baró (Mallorca), producció executiva.

Rodada a Mallorca i Casablanca, la peça juga amb el contrast entre escenaris urbans i naturals, i reflecteix el conflicte entre la civilització i la necessitat de reconnectar amb la natura.