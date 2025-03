Els afectats per Covid persistent reivindiquen els seus drets cinc anys després de l’inici del confinament

Aquest dissabte, 15 de març, es compleixen cinc anys de l’inici del confinament i de la pandèmia de la Covid-19. L’Associació d’Afectats per la Covid Persistents de les Balears ha llegit un manifest elaborat per entitats de cinc països diferents en el qual reclamen una major conscienciació i una millora assistencial en el tractament d’aquesta malaltia crònica.

Un dels punts més destacats del manifest és el referent a la vida social i laboral dels afectats. Segons les entitats la Covid persistent «dificulta el treball habitual o qualsevol tipus de feina depenent del grau d’afectació». Per contra, a l’Estat espanyol, gairebé «no s'estan concedint adaptacions del lloc de treball, discapacitats, incapacitants temporals, totals o absolutes per aquesta patologia. I es fomenta la reincorporació de persones amb simptomatologia que posen en perill la seva pròpia salut, desencadenant en moltes ocasions acomiadaments, més desemparament social i un alt risc d'exclusió». En l'àmbit educatiu, «tampoc s'ajusten els itineraris educatius de nins i adolescents, que es veuen obligats a seguir el ritme de la resta d'alumnes, amb afectacions cognitives i físiques importants».

Segons les entitats, «és urgent garantir la cobertura social a les persones que patim aquesta malaltia que no té curació i on es destina poc finançament per a la investigació, incloent-hi aquesta malaltia en els programes de cronicitat complexa i amb la possibilitat d'acollir-se a la Llei de la Dependència. Som persones que hem contribuït a l'estat del benestar i que, ara que hem d'afrontar complicacions econòmiques derivades de la pèrdua del treball i la salut o per assumir les despeses necessàries per a les nostres cures que molts cops no les cobreix la Sanitat Pública. Ciutadans que, com qualsevol pacient, necessitem protecció social que se'ns nega perquè es tracta d'una nova malaltia».

Les associacions i col·lectius que signem el manifest duen més de quatre anys «instant als organismes implicats a treballar per la malaltia i ho seguirem intentant». «Ens preguntem, perquè hem d'organitzar aquestes campanyes i accions de conscienciació nosaltres, els malalts. Són les administracions les que han d'informar els ciutadans. La nostra malaltia dificulta greument, la lluita per reclamar els nostres drets», ha assegurat.

Per aquest motiu, des de les entitats animem la societat civil «a unir-se a nosaltres en la Covid persistent, una malaltia multisistèmica on tothom és vulnerable. Us animem a col·laborar en la difusió de les nostres reivindicacions: rebre la mateixa atenció sanitària i cobertura social que qualsevol altre malalt. Avui som nosaltres, demà podries ser tu. Per la Covid persistent, unim-nos».