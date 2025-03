Felanitx ja pot contemplar les meravelloses vistes del port amb el mirador fet en honor al professor Grimalt

La cessió del solar a l’Ajuntament de Felanitx per part del professor Grimalt tenia la condició que s’havia de conservar l’espai verge i fer-hi la mínima intervenció. És per això que la feina feta per l’arquitecta Xavier Fontanet ha respectat aquesta premissa. Les obres en les quals s’han utilitzat materials simples com la pedra, la terra i el ferro han servit per fer un passadís des del carrer Far fins a una esplanada que fa de mirador. Així s’ha fet un accés respectuós amb el medi ambient, preservant la vegetació existent i evitant la tala d’arbres, per crear un espai d’observació natural i accessible. El cost de les obres ha estat de 126.964 euros i ha estat finançat amb Fons Europeus NextGeneration.