El Projecte Socioeducatiu Naüm ret homenatge a vuit dones pel seu empoderament

Amb motiu del Dia de la Dona, un any més, el Projecte Socioeducatiu Naüm ha volgut reconèixer a les dones participants dels serveis de l’entitat i que han fet un bon procés, el qual han destacat pel seu empoderament i autonomia. Així doncs, l’esdeveniment s’ha celebrat en honor a les dones de la comunitat que han superat obstacles i desafiaments. I és que en un món, on sovint les veus femenines són silenciades o ignorades, aquest acte s’ha convertit en un far d’esperança i inspiració, no només per a les dones que han viscut aquestes experiències, sinó per a tota la comunitat.

En el marc d’aquest acte, Margalida Jordà, Directora General del Projecte Socioeducatiu Naüm, ha destacat que «les dones 8 homenatjades han hagut d’enfrontar situacions que han posat a prova la seva força i la seva resiliència. Cada història és única, però totes comparteixen un fil comú: la capacitat de no rendir-se davant les adversitats». Així mateix, ha afegit que «aquestes dones han demostrat que, malgrat els obstacles, és possible assolir els seus objectius i transformar les seves vides i de les seves famílies. Han lluitat per aconseguir els seus somnis i, en el procés, han inspirat a altres a fer el mateix.» D’altra banda, en el marc d’aquest esdeveniment, Naüm també ha volgut fer una menció especial a na Maria Francisca Simonet i a na Juana Rodríguez, primera treballadora Social de l’Entitat i Cap de Sector dels Serveis Municipals de Mestral, respectivament, pel seu compromís social no només amb l’entitat, sinó amb els veïns i veïnes de Son Roca. Així mateix, cal destacar que a la segona edició dels Premis Kalí, els quals han estat lliurats per la periodista Mar Ferragut, han estat presents el Director General d'Afers Socials, Josep Falcó, i la Directora General d'Infància, Joventut, Famílies, Igualtat i Diversitat, Maria Farners. També han assistit el Director Insular d'Inclusió Social, Andreu Jaume, la Directora Insular de Serveis Socials, Infància i Família, Apol·lònia Socias, i la Regidora de Serveis Socials, Lourdes Roca, acompanyada de la Coordinadora de la mateixa regidoria, Patricia Pizà.