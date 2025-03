Cort denega la inclusió de la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques al registre d'entitats d'utilitat pública

L'Ajuntament de Palma ha denegat la inclusió de la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques (PAH) de Mallorca al registre d'entitats d'utilitat pública municipal.

En un comunicat, la PAH ha considerat que es tracta d'una «decisió política» presa amb la intenció de «vetar la paraula» de determinades entitats als plens de Cort. Per a poder-ne fer ús és necessari que la seva utilitat pública estigui reconeguda.

«No s'equivoqui, no és una qüestió administrativa, és política, vostès sempre han volgut callar les veus crítiques i el PP i Vox estan demostrant la seva covardia», ha retret la plataforma, adreçant-se directament al batle de Palma, Jaime Martínez.

Des que varen arribar a l'Ajuntament el PP i Vox, ha lamentat la PAH, «no han fet més que fer tot el contrari del que significa la democràcia». «No només han tret la veu dels que els paguem el seu sou cada mes, sinó que executen polítiques que no tenen res de socials. Vostès estan per a donar llar a qui no té habitatge, i no negoci a qui li surten els euros per les orelles», han afegit.