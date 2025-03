El vandalisme contra jaciments arqueològics, guanyador dels Premis Destrucció del Patrimoni d'ARCA

El sopar de celebració dels Premis ARCA 2025 va transcórrer durant la nit del dimecres 12 de març, com una festa acollidora i de reconeixement a les persones premiades amb el Premi Conservació del Patrimoni. Rafel Fiol, representant de la Cooperativa d'ensenyament Es Liceu, Antoni Pons en nom de Santa Creu, i Miquel Gual junt amb Joana Dols com a promotors de Es Seregalls, varen recollir els seus diplomes i pronunciaren els seus discursos explicant detalls dels seus enriquidors projectes. També el tinent coronel Francisco Martínez Redondo, de la Guàrdia Civil, Menció Especial per la recuperació de peces arqueològiques, va parlar de la importància i el compromís amb el Patrimoni dels seus equips.

Al sopar hi va haver representació de l'espectre polític i institucional de Més, PSOE i PP. Hi va assistir el batle de Palma, Jaime Martínez, com també el representant de Caixa Colonya, Juan José Caldés, entitat col·laboradora d’ARCA, a més de la Defensora de la Ciutadania, Anna Moilanen, el director del IEB, Llorenç Perelló, el Secretari Autonòmic de Cultura, Pedro Vidal i la directora insular de Patrimoni, Maribel Arnau.

L'anècdota va ser que un dels obsequis sortejats durant el sopar a canvi de donatius econòmics, per sufragar les despeses de l'entitat, va recaure en el batle de Palma, Jaime Martínez. Es tractava d'una senalla amb productes mallorquins adquirits a la Cooperativa Agrària de Sóller. Volem agrair a Imprenta Balear la donació d'un dels seus cartells per sortejar, com també a la petita empresa Flor de Figa, d'Algaida, pel donatiu de pots de confitura per enriquir el sorteig.

El Premi Destrucció del Patrimoni més votat va ser l'espoli i el vandalisme contra jaciments arqueològics. Ben a prop de les antipaties de les persones assistents van quedar els quioscs de premsa de Palma transformats en bars, i les plantes fotovoltaiques de Talapi i Binissetí Vell, destructores de paisatge i Patrimoni