El Parlament ha aprovat instar el Govern a establir un control extern de denúncies després de l'eliminació de l'Oficina Anticorrupció.

Així ho ha acordat el ple -amb els vots a favor de tota la Cambra menys de Vox i l'abstenció d'Agustín Buades- en el marc d'una moció del PSIB relativa a transparència i bon govern, de la qual s'han aprovat sis punts.

Concretament, s'ha reclamat la modificació de la llei de transparència per a establir un control extern de conformitat amb les previsions de la llei reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Un canal extern d'acord amb l'acord de la Comissió Bilateral Estat-Balears publicat el mes de febrer passat que resol les discrepàncies sobre aquesta qüestió.

El diputat del PSIB Ares Fernández, que ha defensat la moció, ha fet referència al «deteriorament de la qualitat de les institucions» i ha criticat, entre altres qüestions, la supressió de l'Oficina Anticorrupció. Segons la seva opinió, va ser una decisió política per a «evitar investigacions compromeses».

Els grups de Més per Mallorca i Més per Menorca han votat a favor de la iniciativa en coincidir amb el PSIB en el retrocés que suposa la supressió de l'Oficina Anticorrupció. «En democràcia cal estar permanentment vigilant», ha dit el menorquinista, Josep Castells.

Amb els vots a favor de tots els grups menys Vox, s'ha aprovat constatar que els drets de la ciutadania com la transparència, l'accés a la informació pública, el bon govern, la rendició de comptes i la lluita i la prevenció contra la corrupció són «paràmetres indispensables per a mediar la qualitat del sistema democràtic».

També s'ha aprovat, amb una esmena del PP, manifestar la necessitat que les declaracions de béns i activitats dels membres del Govern i alts càrrecs siguin públiques, accessibles i actualitzades, així com les declaracions dels membres del Parlament.

Tots els grups han votat a favor de reforçar i ampliar l'abast del Portal de Transparència del Govern simplificant i agilitzant sol·licituds d'informació pública i de demanar al Govern que garanteixi de manera «escrupolosa» la imparcialitat i la integritat en la presa de decisions dels seus membres.

Així mateix, ha tirat endavant per unanimitat sol·licitar a l'Executiu que tengui una actitud d'exemplaritat davant dels casos d'incompliment o abús en l'exercici dels drets i els deures de representació política que tenguin els funcionaris.

Organisme independent de lluita contra la corrupció

El ple ha rebutjat amb 29 vots en contra del PP i Vox demanar restablir un organisme independent amb competències en la lluita contra la corrupció i el control de la transparència institucional.

Igualment, no ha tirat endavant que la Cambra manifesti la seva preocupació pel «deteriorament de la qualitat democràtica i de la transparència institucional» i rebutgi iniciatives que «han provocat aquesta situació», com l'eliminació de l'Oficina Anticorrupció i la «manca de garanties» per als denunciants de possibles irregularitats.

Els vots de PP i Vox també han impedit l'aprovació d'un punt relatiu a reclamar al Govern que compleixi «diligentment, proactivament i íntegrament» el Codi Ètic de l'Executiu i, en particular, a publicar les despeses relacionades amb viatges oficials en un termini no superior a un mes.

El ple ha rebutjat reiterar la necessitat de reforçar les institucions democràtiques a les Balears garantint que el Parlament sigui un espai de respecte, diàleg i defensa dels valors democràtics i exigint que els càrrecs que es vegin involucrats en procediments judicials assumeixin responsabilitats polítiques.