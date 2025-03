La Policia espanyola ha detengut sis persones acusades de cometre una ciberestafa per a desfalcar més de 42.000 euros una empresa de formatges establerta a Maó mitjançant la intercepció fraudulenta de les comunicacions amb proveïdors i entitats bancàries.

Segons ha indicat la Comissaria en una nota, la investigació ha permès identificar i aturar els titulars del compte bancari fraudulent que s'hauria utilitzat perquè l'empresa, sense saber-ho, fes arribar els dioblers com a part d'un pagament habitual de les factures.

Els agents han assenyalat que a través de l'operació 'Sito' varen comprovar que els presumptes estafadors es varen servir del mètode conegut com 'Man in the middle', que consisteix a situar-se entre la víctima i l'entitat amb què interactua per a «manipular, espiar o desviar informació sensible, com ara moviments i credencials bancàries».

Aquest atac es pot dur a terme mitjançant xarxes Wi-Fi insegures, codi maliciós, o tècniques de suplantació d'identitat, cosa que permet als estafadors realitzar transaccions il·lícites o robar informació confidencial.

En aquest cas, els fets varen tenir lloc l'abril del 2024, quan la responsable de l'empresa formatgera va denunciar haver estat víctima d'una estafa després de fer un pagament fraudulent d'una factura per diverses feines realitzades a les seves instal·lacions des del correu electrònic oficial de l'empresa que va emprendre aquests encàrrecs.

Dies després, des de la mateixa adreça de correu electrònic es va enviar un segon missatge on s'indicava una correcció a la factura original, i s'aportava un nou número de compte bancari. Davant l'aparent legitimitat del correu, la denunciant va procedir a fer la transferència per valor de 42.716,18 euros al nou número de compte bancari.

No va ser fins a un mes després que l'empresa que havia de rebre el pagament va contactar amb la denunciant per a informar-li que encara no s'havia produït la transacció, moment en què es va descobrir l'estafa.

La societat que havia de rebre l'import va negar haver enviat la segona factura amb la modificació del número de compte, cosa que va confirmar la intervenció de tercers no autoritzats a la comunicació.

Mitjançant un rastreig de doblers per a identificar els titulars del compte bancari receptor de la transferència fraudulenta, els agents varen destapar un entramat jerarquitzat entre hackers, amb captadors de «mules» que cedissin els seus comptes bancaris per a blanquejar els doblers provinents de les estafes.

En total s'ha identificat i detingut sis persones, almenys dues d'elles arrestades a Almeria, com a presumptes membres actius d'aquesta organització i els agents varen aconseguir bloquejar part dels fons transferits abans que fossin desviats a altres comptes. La investigació continua oberta a la recerca de més víctimes i possibles còmplices.