El proper dissabte, 8 de març, entre les 10.00 hores i les 18.00 hores, la plaça de l’Església d’Alcúdia serà l’escenari de la jornada 'Ara em toca a mi', una trobada que posa el focus en la dona i en la importància de l’autocura i el benestar personal, articulada principalment a partir de xerrades, tallers i un espectacle d’humor per abordar temes relacionats amb la nutrició i els hàbits saludables, la sexualitat, la ciclicitat femenina, la menopausa i la gestió de les emocions, entre d’altres.

De la programació destaca la participació de la psicòloga i neuròloga Alba Cardalda, la qual presentarà el seu llibre 'Cómo mandar a la mierda de forma educada', un èxit editorial que està actualment entre els més venuts de tot l'Estat, que es llegeix com a manual pràctic del qual extreure consells per a dir «no» amb assertivitat. També és remarcable la participació de la còmica Vanessa Valero, que presentarà el seu monòleg Lokiu, amb el qual posa damunt l’escenari experiències personals amb un toc àcid, molt d’humor i una dosi de crítica social.

Igualment, també es podrà escoltar Emily Costa, coach especialitzada en salut i nutrició, que donarà pautes concretes per adquirir i mantenir hàbits saludables dins la nostra rutina; la sexòloga Susana Ivorra parlarà del desig sexual de la dona, Cati Palou se centrarà en la menopausa i la psicòloga Tonina Ferrer compartirà consells per gestionar les nostres emocions i viure amb major benestar.

En l’apartat de tallers, la brodadora Srta. Lylo, autora de Diario de una bordadora, oferirà un taller obert per retre homenatge a les dones d’Alcúdia brodant algunes fotografies recuperades de l’Arxiu Fotografies Antigues d’Alcúdia; i el col·lectiu d’artistes Malafolla impartirà un taller d’estampació serigràfica. Carlota Sobrino compartirà la recepta d’un brownie saludable i els seus beneficis nutricionals amb totes les que s’apuntin al taller, mentre que Marina Julià abordarà el cicle femení i els beneficis de l’aromateràpia.

Complementarà la jornada un espai per a famílies amb ludoteca al matí i un taller infantil l’horabaixa; així com una zona de fira amb productes fets per dones i oferta gastronòmica. Cal destacar que totes les activitats són gratuïtes.

'Ara em toca a mi' forma part de tota la programació que el Departament d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alcúdia ha impulsat durant el mes de febrer i març per reivindicar el Dia Internacional de la Dona. En la pàgina web del consistori es pot consultar tota l’agenda d’activitats, entre les quals destaca la projecció de Maria Callas i el concert de Pitxorines el pròxim 30 de març.

Programació completa del 8M a Alcúdia

● 10:00h Benvinguda a càrrec de Marta Terrasa

● 10:10h Pràctica de ioga amb Vicky Pinar. (Es recomana dur una manta i estoreta. ● 10:30 a 13:30h TALLER: Punts i records; un homenatge brodat a les dones d’Alcúdia, a càrrec de Srta. Lylo

● 11:00h Lectura del manifest 8M, a càrrec de la nutricionista Xisca Ferrer Martínez ● 11:30h No comencis una dieta que acabarà algun dia, comença un estil de vida que duri per sempre, a càrrec de

● la health coach Emily Costa

● 12 a 14h Taller - Estampació serigràfica, a càrrec de Malafolla Crew ● 12:30h Ara és el moment del meu benestar emocional a càrrec de la psicòloga Tonina Ferrer

● 13:15h Salut i benestar durant la menopausa a càrrec de la naturòpata, acupuntora i PNIE Cati Palou

● 14:00h Xaranga Myotragus i Dinar de germanor: dugues un plat per compatir o gaudeix de les propostes de les foodtrucks

● 15:00h Taller - Cuinar amb consciència; elaboració d’un «brownie» saludable a càrrec de la nutricionista Carlota Sobrino

● 15 a 17h Taller - Collage en comunitat: un mural per a totes a càrrec de l’artista Peti Collage

● 15:30h On habita el desig a càrrec de la psicòloga Susana Ivorra

● 16:00h Taller - Cicle femení i aromateràpia a càrrec de l’aromaterapeuta Marina Julià

● 16:30h Lokiu, un show de stand up comedy de Vanessa Valero

● 17:30h Alba Cardalda presenta el llibre Cómo mandar a la mierda de forma educada en conversa amb Marta Terrasa