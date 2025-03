L’Ajuntament de Manacor ha presentat el programa del Març feminista i, en especial, l’Embranzida, les diades feministes que tendran lloc els propers 15 i 16 de març. Un mes ple d’activitats organitzades amb l’objectiu de visibilitzar i reivindicar els drets de les dones, promoure la igualtat i generar espais de reflexió i transformació social.

El Març Feminista i l’Embranzida representen la voluntat de Manacor de continuar fent feina per un Manacor més just i igualitari. El batle de Manacor, Miquel Oliver; la delegada d’Igualtat, Carme Gomila; la delegada de Porto Cristo, Antònia Llodrà; i la tècnica del departament d’Igualtat, Laura Socies, han presentat aquest dimecres el programa i han convidat tothom a participar activament en aquestes activitats i a fer de Manacor un referent en la lluita per la igualtat.

Març Feminista: una programació per a tothom

El Març Feminista compta enguany amb una programació diversa i participativa, amb activitats que abracen diferents vessants de la lluita feminista: cultura, debat, homenatges i accions col·lectives.

Durant el Març Feminista, comptant també les activitats de l'Embranzida, hi ha programades una trentena d’activitats, que inclouen teatre, exposicions, taules rodones, xerrades, homenatges, cinema, tallers, concerts i actes institucionals al llarg de tot el mes. A més, hi ha dues exposicions permanents que estaran disponibles diversos dies.

Així mateix, entre dia 2 de març i dia 29 de març es duran a terme taules rodones, teatre, exposicions, tallers i conferències, totes amb la voluntat de generar diàleg i consciència.

L’Ajuntament de Manacor ha agraït la col·laboració de les diverses entitats i centres educatius que participen i fan possible i enriqueixen aquest programa, com ara La Fornal, el Col·lectiu de Dones de Llevant, Pescatruis, l’IES Manacor, l’Associació d’Amics de l’Orgue del Convent, 39 Escalons, l’IES Mossèn Alcover, Manacor Poètic i la Fundació Deixalles.

Un dels actes destacats d'aquest mes de març és la taula rodona 'La identitat de la cinquena miliciana', a l'Escola Municipal de Mallorquí. L'acte tendrà lloc dia 6 de març a les 19 h en col·laboració amb la revista Sàpiens i la participació dels autors de la investigació.

L’Embranzida: les Diades Feministes de Manacor (15 i 16 de març)

L’Ajuntament de Manacor dona enguany un impuls especial a l’Embranzida, un espai de trobada, reflexió i celebració de la lluita feminista.

En total, hi ha programades prop d’una vintena d’activitats, que inclouen exposicions, tallers, xerrades, concerts, una desfilada, dinar comunitari i espectacles de dansa i música.

Així, els propers 15 i 16 de març, Manacor es prepara per a un cap de setmana ple de cultura, creativitat i activisme amb la primera edició de l’Embranzida, unes diades que volen generar espais de trobada, diàleg i expressió a través de diverses disciplines artístiques i culturals. L’esdeveniment anirà enguany més enllà dels voltants del Claustre de Sant Vicenç Ferrer, amb una programació diversa que inclou exposicions, concerts, tallers i propostes per a totes les edats.

L’Embranzida s’inaugurarà dissabte 15 de març a les 10.30 h als Jardins dels PP. Font i Roig, amb una actuació performàtica a càrrec de Las Queridas, Gypsy Nel·lo i Joan Servera, que donaran el tret de sortida a una jornada plena d’activitats. Manacor amb Palestina oferirà el pregó de les jornades.

Entre els plats forts de les diades hi ha la inauguració de l’exposició col·lectiva "Diversa" al Claustre, comissariada per Sara d’Ennigulart, que presentarà màscares estil passamuntanyes creades per artistes diverses. També destaca l’exposició de l’IES Manacor, que exhibirà mantons brodats per l’alumnat del centre.

La plaça del Rector Rubí, la plaça Weyler i l'inici de la plaça des Cós acolliran dia 15 de 10 h a 14 h un mercadet d’artesania amb parades d’artesanes diverses. El Claustre de Sant Vicenç Ferrer serà l’escenari també de l’espai 0-3 i del Biblioracó, un espai de biblioteca infantil dinamitzat.

El programa inclou també una àmplia oferta de tallers i activitats culturals, com el taller "Estimar-se bé. Com es fa?" per a infants, el taller de manifestació infantil 'Assajant la llibertat', el taller de serigrafia Malafolla, així com tallers de maquillatge dissident.

A nivell escènic i musical, dissabte a migdia Carme Vives oferirà un concert i la jornada culminarà amb un concert de Svetlana Marrana i una sessió de PD Sopa.

El diumenge 16 de març, l’activitat continuarà amb el podcast en directe de Júlia Mérida i el concert de Dues Llunes, posant punt final a un cap de setmana de reivindicació, reflexió i celebració de la diversitat i la igualtat.

«L’Embranzida neix amb la voluntat de fer una passa més enllà a la ja consolidada Fira de les Dones i fer de Manacor un espai d’expressió, donant veu a artistes i col·lectius que promouen la creativitat com a eina de transformació social», ha explicat Carme Gomila. Per la seva part, Antònia Llodrà ha insistit en agrair la participació diversa, i el batle de Manacor, Miquel Oliver, ha posat l’accent en el fet que totes aquestes propostes «surten al carrer i ocupen l’espai públic» fent visibles les dones i la igualtat.