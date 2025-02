La Facultat de Dret de la Universitat de les Illes Baleares (UIB) ha posat en marxa un projecte per a incorporar la simulació de judicis com a part essencial del programa de formació dels alumnes del grau de Dret. Aquesta activitat proporcionarà experiència pràctica i complementària a l’aprenentatge teòric, i completarà la formació professional integral dels futurs advocats.

Per a impulsar el projecte, s’ha fet la primera reunió de treball, en la qual han participat el president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,Carlos Gómez; ladirectora general de l’Advocacia de les Illes Balears,Antònia Perelló; elfiscal superior de la Fiscalia de les Illes Balears,Julio Cano; la cap de l’Advocacia de l’Estat a les Illes Balears,María Dolores Ripoll; ladegana de la Facultat de Dret de la UIB,Aina Salom, i el catedràtic de Dret Processal,Francisco López Simó.

Objectius i metodologia

L’objectiu del programa de simulació de judicis és reproduir l'ambient d'un judici real, la qual cosa permetrà que els estudiants desenvolupin competències clau, com ara l'anàlisi crítica, l'argumentació jurídica, i l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits en els estudis de Dret.

Per a fer-ho possible, hi prendran part professionals del món del dret i de les administracions autonòmica i estatal, i les simulacions es duran a terme en instal·lacions reals.

Dos judicis per curs acadèmic

La Facultat de Dret preveu començar aquesta activitat durant l’any acadèmic 2025-26, i fer dos judicis per any acadèmic. Els estudiants hauran de preparar tots els documents com si es tractàs d’un cas real, i les simulacions es faran en relació amb les quatre jurisdiccions principals: penal, civil, contenciosa administrativa i social.

A més, per als alumnes del grau de Relacions Laborals, la Facultat de Dret introduirà la simulació extrajudicial de conflictes laborals en el marc del Tribunal d’Arbitratge i Mediació de les Illes Balears (TAMIB). Els alumnes que hi participin assumiran diferents rols, com ara els de jutge, fiscal, advocat de l’Estat o advocat de la comunitat autònoma i d’advocat de la defensa o de l’acusació.

Professionals del sector jurídic ajudaran els estudiants a desenvolupar els seus rols durant les simulacions. La seva participació es gestionarà mitjançant una llista oberta i s’organitzarà per ordre d’inscripció, amb rotacions anuals per garantir la diversitat de perspectives.

Compromís amb la qualitat educativa

Aquest programa pioner permetrà als estudiants practicar l'anàlisi i la resolució de casos jurídics; millorar les seves habilitats de comunicació oral i d'argumentació; familiaritzar-se amb els procediments i protocols d'una sala de vistes; i enfortir la seva comprensió de l'ètica professional i els principis de justícia.

La Facultat de Dret considera que aquesta activitat acostarà els estudiants a la realitat professional i els prepararà millor per a la futura inserció laboral en l'àmbit jurídic, a més de fomentar la qualitat educativa.