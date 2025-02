El Consell de Mallorca publica una selecció de 35 composicions centrades en la delimitació de la Serra de Tramuntana com a patrimoni mundial amb l’objectiu de posar a l’abast dels ciutadans eines que ajudin a entendre, de manera comprensible i atractiva, l’empremta de l’ésser humà sobre el patrimoni natural i cultural.

Aquesta iniciativa es realitza amb la col·laboració del projecte de divulgació 'Die Balearen, les Illes Balears, abans i després', impulsat pel dissenyador de continguts Lluc Julià Fàbregues i que des de l’any 2002 ha comparat més d’un centenar d’indrets de les Illes Balears.

Ara, amb el suport del Consell de Mallorca, es publica al web del Consorci el projecte 'La Serra de Tramuntana, abans i després', que recull una selecció de 35 imatges del patrimoni mundial que permeten observar l’evolució del paisatge. Es tracta de comparatives d’alguns dels indrets més representatius de la Serra com són la Cartoixa de Valldemossa, el castell d’Alaró, Deià, les cases de neu, els talaiots o les possessions.

Aquest projecte, per al director insular de Serra de Tramuntana, Antoni Solivellas, demostra que «tot i els canvis inevitables del pas del temps, alguns paisatges i elements patrimonials encara són observables avui i, per tant, hem sabut apreciar-los i conservar-los; si bé és cert que d’altres ens han de fer reflexionar sobre la nostra intervenció a la Serra».

'Die Balearen, les Illes Balears abans i després' va néixer de la inquietud de Julià per crear eines que ajudassin a prendre consciència de l’empremta de l’ésser humà sobre l’entorn. Per a dur-lo a terme selecciona il·lustracions de l’extensa obra 'Die Balearen in Wort und Bild Geschildert' de l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria (1847-1915), estructurada en nou volums, sis dels quals dedicats a Mallorca i que es considera l’obra costumista més important del segle XIX.

L’arxiduc Lluís Salvador és una figura clau per a la comprensió de la Serra de Tramuntana. Va arribar a Mallorca el 1867, quan tenia 20 anys i hi va viure pràcticament la resta de la seva vida. Enamorat de la costa nord, va retratar fidelment la vida d’aleshores.

La comparació de fotografies i gravats revela les poques llicències artístiques que es va permetre l’Arxiduc en les seves obres. Per contrastar passat i present, la tasca de Lluc Julià ha estat trobar el punt i la perspectiva exactes des d’on es varen realitzar les imatges originals i també n’ha intentat respectar el moment del dia i l’època de l’any. Aquest projecte, assegura Lluc Julià, «és tan vàlid per denunciar el paisatge que hem modificat amb poc encert, com per reivindicar el paisatge que hem sabut conservar».

Les composicions es poden veure al web oficial del Consorci Serra de Tramuntana, www.serradetramuntana.net/refotografia.