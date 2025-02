La proposició de Més per Palma insta a convertir el local de l’antiga seu de la Simfònica en un casal de barri per a Son Dameto. Això garantiria que l’espai es mantengués com a equipament públic per al barri i que es destinàs a activitats socials i culturals per als veïnats i veïnades.

«Més per Palma hem recollit aquesta reivindicació històrica de Son Dameto. El PP del batle Martínez, que ja s’ha comprat l’edifici de Gesa per 80 milions per fer-hi el seu megamuseu per a turistes, s’oposa en canvi a aquest casal i hi ha votat en contra. Han estat els únics que ho han fet. És decepcionant, però no ens sorprèn. El batle de Palma inverteix en els seus capritxos, però no en les necessitats dels veïns i veïnes. El PP governa en contra del benestar de la gent dels barris», ha denunciat Neus Truyol, regidora de MÉS per Palma.

Una demanda històrica que el PP ha volgut ignorar

L’Associació de Veïnats Son Dameto-Son Pisà fa més de 30 anys que reclama aquest equipament. L’entitat ha alertat que el barri té un dèficit crònic d’infraestructures bàsiques, com una biblioteca, un casal de barri o on poliesportiu, tal com està previst en el Pla Especial de Reforma Interior de Son Dameto (PERI). «Transformar l’antiga seu de la Simfònica en un casal de barri és una operació senzilla i baratíssima, i donaria un bon servei. Però una vegada més s’imposa la deixadesa del PP. Lluitarem devora els veïns per aconseguir-ho», ha expressat Truyol.

A més, l’ús social d’aquest espai ja es va pactar amb l’anterior Govern de les Illes Balears. L’Ajuntament de Palma i la Conselleria de Cultura acordaren destinar les actuals instal·lacions de la Fundació de la Música a un ús sociocultural per al barri, un cop la Simfònica s’hagués traslladat a la nova Caixa de Música de Nou Llevant.

«Ara que el projecte ha estat aprovat per la majoria de partits, exigim al govern municipal que no el deixi en un calaix, que l’executi amb rapidesa i que doti el barri dels recursos que mereix. Els veïnats de Son Dameto no han d’esperar més per tenir un espai digne per a la seva vida comunitària», ha conclòs Truyol.