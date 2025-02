Memòria i democràcia. La ciutat d’Inca ha celebrat aquest dissabte una nova jornada d’‘Inca té memòria’, un cicle dedicat a la memòria democràtica i a la lluita contra la dictadura franquista.

L’acte ha començat amb la inauguració del mural ‘Pels que mai van tornar’, d’Aina Llompart Casanovas. El mural representa el sofriment de les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme i reivindica la memòria dels qui encara no poden descansar en pau.

El moment més emotiu de la jornada s’ha viscut, però, al Quarter General Luque, que ha acollit un sentit acte de reconeixement i homenatge al militar republicà Pablo Ferrer Madariaga. El batle, Virgilio Moreno, els familiars i les entitats memorialistes han instal·lat una pedra de la memòria en record d’aquesta víctima.

Ferrer Madariaga, va ser comandant del Batalló de Caçadors de Ceuta i fou afusellat per les tropes sublevades de Franco el 3 de desembre de 1936 a Melilla. El comandant va ser sempre lleial a la República i als seus principis militars i democràtics.

A l’acte hi ha assistit un supervivent del franquisme, de 96 anys, que va conèixer Ferrer Madariaga, així com Margalida Rosselló Pons, exconsellera del Govern Antich i familiar del militar republicà assassinat per la barbàrie franquista.