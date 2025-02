PSIB i Més per Mallorca han urgit aquest divendres al PP i a la presidenta del Govern, Marga Prohens, a actuar i pressionar perquè Gabriel Le Senne (Vox) deixi immediatament el càrrec de president del Parlament i no pronunciï el discurs institucional previst per al dia 1r de març, Dia de les Illes Balears.

«No és raonable que el dia 1r de març presideixi un acte institucional i pronunciï un discurs un president del Parlament que s'asseurà a la banqueta acusat d'un delicte d'odi», ha afirmat aquest divendres el portaveu del PSIB a la Cambra, Iago Negueruela. En termes similars s'ha pronunciat el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, qui ha avançat que el seu grup no participarà als actes protocol·laris que presideixi Le Senne. L'ecosobiranista ha criticat el silenci del PP i de la líder de l'Executiu autonòmic, a qui ha acusat d'estar calculant «quina sortida els resulta més rendible». Apesteguia ha afegit que les relacions amb el PP estan trencades i tanca la porta a nous acords per a impulsar mesures: «No hi ha relació amb qui calla quan el Parlament passa aquesta situació. Que no comptin amb el nostre diàleg». Per la seva banda, Negueruela ha afirmat que la interlocutòria del jutge instructor hauria de ser motiu suficient per a la sortida voluntària de Le Senne, de qui ha criticat les «lamentables» declaracions d'aquest divendres. En tot cas, ha avançat que el PSIB recorrerà a l'article 9 del reglament de la Cambra, que preveu la suspensió de drets i deures per majoria absoluta d'un diputat a qui se li obri judici oral. El tràmit començarà, ha assenyalat, quan entri al registre de la càmera la interlocutòria. També es demanarà l'opinió dels advocats sobre com s'ha d'estructurar. Demanat per la possibilitat que l'aprovació d'uns nous Pressupostos autonòmics entrés a la negociació per a la sortida de Le Senne, Negueruela ha respost que seria indigne: «La dignitat del Parlament i de les víctimes no es negocia». El silenci de la presidenta Lluís Apesteguia, per la seva banda, ha insistit a criticar el silenci de Prohens. «És insòlit que continuï callada», ha apuntat, posant èmfasi que com a presidenta de les Balears té responsabilitat sobre el que passa a les diferents institucions. A més, ha avançat que el seu grup donarà suport a totes les iniciatives encaminades a forçar la sortida de Le Senne: «Si no té la dignitat de dimitir, nosaltres tendrem la dignitat de votar per a fer-lo fora».