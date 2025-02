En el marc del procés d’informació pública del projecte de modificació puntual del Pla de Reforma Interior (PRI) de Platja de Palma a l’àmbit de les Fontanelles, el GOB Mallorca ha presentat un conjunt d’al·legacions «amb l’objectiu de preservar i restaurar aquest espai d’alt valor ambiental». Les Fontanelles són actualment la zona humida més gran del municipi de Palma i un dels darrers reductes de biodiversitat en una zona fortament urbanitzada.

El projecte sotmès a informació pública avalua diferents opcions urbanístiques, entre les quals opta per la que suposa menys superfície edificable i la restauració ambiental d’una part de la superfície afectada per les obres d’urbanització realitzades fins ara. Tot i això, per als ecologistes aquesta opció és «clarament insuficient».

D’acord amb el recent Reglament (UE) 2024/1991 sobre restauració de la naturalesa, les zones humides han de ser prioritzades en les estratègies de recuperació ambiental, ja que exerceixen un paper clau en l’absorció de carboni, la regulació del cicle de l’aigua i la conservació de la biodiversitat. En aquest sentit, reclamen que el Pla de Reforma contempli mesures efectives per a desurbanitzar i restaurar l’espai, atenent els compromisos ambientals internacionals.

Un procediment que ignora la restauració integral

L’actual modificació del Pla de Reforma «exclou deliberadament l’opció de recuperar la zona humida potencial de les Fontanelles, malgrat les evidències científiques que destaquen la seva importància per a la biodiversitat i la resiliència ecològica», critica el GOB. L’argument emprat per a rebutjar aquesta alternativa es basa en criteris purament urbanístics, sense tenir en compte els compromisos mediambientals adquirits per les administracions ni les directives europees que insten a prioritzar la restauració de les zones humides i altres ecosistemes degradats. La pròpia Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears ja va advertir el 2022 sobre la necessitat de considerar una alternativa ambiental basada en la restauració de la zona humida.

D’altra banda, el Catàleg de Zones Humides de les Illes Balears, integrat al Pla Hidrològic 2022-2027, reconeix les Fontanelles com una zona humida actual i potencial. Això significa que part de l’espai, avui reblit, pot ser restaurat per a recuperar el seu estat original i, amb això, els serveis ecosistèmics que proporcionava abans de la seva degradació.

A més, l’informe ambiental estratègic que acompanya el projecte minimitza el valor ecològic de les Fontanelles, fins al punt d’afirmar erròniament que la zona no presenta hàbitats d’interès comunitari prioritaris. «Aquesta afirmació contradiu les dades oficials disponibles a l’IDEIB (2022), que identifiquen fins a tres tipus d’hàbitats d’interès comunitari, incloent llacunes costaneres (codi 1150), estepes salines mediterrànies (codi 1510) i torberes calcàries (codi 7210), que poden motivar la declaració de la zona com a Lloc d’Importància Comunitària», apunta l'entitat.

Les propostes principals del GOB

Davant aquest context, consideren que l’actual Pla de Reforma ha de ser modificat per a incorporar mesures efectives de protecció i restauració ambiental, per a garantir la conservació de les Fontanelles i el seu reconeixement com un espai de gran valor ecològic per a Palma i les Illes Balears, atenent als compromisos assumits per l’Estat espanyol en relació a la normativa de la UE. Per això, proposen:

1. Requalificació com a sòl rústic i recuperació integral de la zona humida

Proposam que el PRI contempli la restauració ecològica de Ses Fontanelles afectant a tot l’àmbit definit per a Ses Fontanelles al Pla Hidrològic de les Illes Balears (zona humida actual i potencial), atenent les directrius del Reglament (UE) 2024/1991 sobre restauració de la natura. Això implicaria:

– Requalificar l’espai com a sòl rústic protegit, reconeixent el seu valor ambiental i impedint noves intervencions urbanístiques.

– Desurbanitzar les àrees reblides, eliminant els abocaments d’enderrocs que han alterat la dinàmica natural de la zona humida.

– Restaurar els hàbitats naturals mitjançant la recuperació de vegetació autòctona i la millora de la connectivitat ecològica de la zona.

Aquesta mesura s’ajusta a les prioritats establertes per la Unió Europea en matèria de recuperació d’ecosistemes degradats, especialment en el cas de les zones humides, que són clau per a la regulació hidrològica, la captura de carboni i la conservació de la biodiversitat.

2. Elaboració d’un Pla Especial de Protecció i Conservació

Demanam la redacció i aprovació d’un Pla Especial de Protecció i Conservació per a Ses Fontanelles, similar als instruments de protecció aplicats a altres espais naturals de Palma, com el Pla Especial des Carnatge (2022). Aquest pla hauria de contemplar:

– L’ordenació dels usos de l’espai per garantir-ne la conservació i fer-los compatibles amb activitats de recerca científica i educació ambiental.

– La protecció efectiva de les espècies i hàbitats presents a la zona, amb mesures concretes per gestionar la seva conservació i restauració.

– La regulació de l’accés i les activitats recreatives, evitant impactes negatius sobre la fauna i la flora de la zona humida.

– La col·laboració entre l’Ajuntament de Palma i la Conselleria de Medi Ambient, seguint els mecanismes de cooperació interadministrativa previstos a la legislació vigent.

Una decisió clau per al futur ambiental de Palma

«La recuperació de les Fontanelles no és només una necessitat ambiental, sinó també una oportunitat per a repensar el model de desenvolupament urbà i territorial de Palma. En un context d’emergència climàtica, les zones humides són elements essencials per a la mitigació del canvi climàtic i l’adaptació als impactes derivats de l’augment del nivell de la mar i dels fenòmens meteorològics extrems», assenyala el GOB.

Per tot això, consideren que l’actual modificació del Pla de Reforma no pot continuar endavant en els termes proposats i insten les administracions a prioritzar la restauració ambiental de les Fontanelles, garantint així la seva conservació com a espai natural de referència per a Palma i les Illes Balears.