El partit Socialistes d'Inca ha expressat el seu «rebuig ferm» a les declaracions fetes per la presidenta del Govern, Marga Prohens, durant la seva visita a la Junta Local del PP d'Inca: «Acusam Prohens d'estar utilitzant el seu càrrec per a desprestigiar la nostra ciutat per motius purament partidistes, sense cap base real que justifiqui les seves paraules».

A més, els Socialistes han comentat que les afirmacions de la presidenta, en les quals s'acusa al govern municipal del PSOE de no reconèixer l'augment de la delinqüència i l'incivisme a Inca són «totalment infundades». I han afegit que «Inca és una ciutat segura, gràcies a la tasca diària de la nostra policia local i de les forces de seguretat de l’Estat, que garanteixen la convivència i el benestar dels inquers i inqueres». Per altra banda, els Socialistes d’Inca han criticat les declaracions de Prohens afirmant que «no tan sols són una mostra de deslleialtat, sinó que contribueixen a crear un clima de confrontació que no beneficia a ningú». També han afegit que «Inca no necessita que es faci política de la seguretat ciutadana ni que es fabriquin falses alarmes per a desgastar la imatge de la nostra ciutat. Els problemes de seguretat han de ser abordats amb rigor, responsabilitat i recursos, no amb declaracions incendiàries i populistes». Finalment, l’agrupació ha exigit a la presidenta del Govern que «deixi de fer ús del seu càrrec per a atacar els municipis i actuï amb el respecte que tots els ciutadans mereixen, posant els recursos necessaris per a una gestió eficaç de la seguretat i el benestar de les Illes Balears».