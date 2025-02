Aquest dimarts, Albert Salas ha fet efectiva la renúncia al càrrec de director general d’IB3 mitjançant una carta que ha entregat al Parlament. Salas va ser nomenat per la cambra el novembre de 2023, i des de llavors, ha liderat la radiotelevisió pública «amb compromís, dedicació i una clara aposta per la modernització i consolidació de projectes», han destacat.

En un comunicat intern adreçat als treballadors de l’ens, Salas ha explicat que la seva decisió està relacionada amb el context laboral que es va trobar quan va arribar: «La gestió i negociació de la integració i el diàleg sindical m’ha deixat fus i sense bateria». Cal recordar que Albert Salas ha liderat els processos d’integració del personal extern i l’estabilització de la plantilla.

«Durant el seu temps al capdavant d’IB3, Salas ha iniciat un procés d’adaptació a les noves narratives i plataformes i ha aconseguit audiències històriques tant per a la ràdio com per a la televisió, situant aquesta darrera com l’autonòmica que més ha crescut en audiència durant 2024», han destacat des d'IB3.

Nascut a Binissalem el 1981, Salas té una àmplia trajectòria en el sector de la comunicació. Va treballar a IB3 durant dotze anys, fins que el 2017 va assumir la direcció de comunicació del RCD Mallorca. Va tornar a IB3 com a director general el novembre de 2023, i va deixar en excedència la seva anterior posició al club esportiu.

Albert Salas deixa IB3 amb el procés encetat per a aconseguir «una ambiciosa plataforma digital que permetrà a la radiotelevisió autonòmica competir a l’altura de les grans cadenes». «L’enorme creixement en tele, ràdio i digital mostra el camí i el futur: la revolució sense dogmes, rigidesa ni ideologies, ja està en marxa», ha conclòs Albert Salas en la carta de comiat.