La Fundació Franz Weber (FFW) ha interposat una denúncia administrativa contra persones físiques i jurídiques pels cartells promocionals d'una correguda de toros a Inca que, segons remarquen, vulneren l'ordenança de publicitat.

Així ho ha anunciat aquest dilluns la Fundació en una nota de premsa, en què ha explicat que la denúncia relata el presumpte incompliment de l'ordenança de publicitat a l'article 2.2 en col·locar-se cartells constituïts per materials combustibles, a menys de 30 metres de zones d'abundant vegetació.

A més, segons la fundació, aquest mateix article es vulneraria en enganxar alguns d'aquests cartells en elements de mobiliari públic, com ara caixes de registre de sistemes lumínics i/o semafòrics.

Igualment, han advertit que la pròpia publicitat incompliria els articles 4 i 17, el primer per col·locar-se en mobiliari i equipaments públics, i el segon en sospitar que no hi ha una llicència expedida pels serveis municipals per a fer propaganda als carrers d'Inca.

Entre altres qüestions, FFW ha apuntat que la publicitat ha de complir uns estàndards mínims, cosa que a la propaganda taurina «no es veu», com és comptar amb dades de contacte o d'identificació fiscal.

Així, han assenyalat que ara correspon a l'Ajuntament valorar la denúncia i han sol·licitat que obri un expedient i, si fos el cas, que sancioni l'empresa responsable de la publicitat.

L'entitat ha considerat que el Partit Popular d'Inca hauria de posicionar-se sobre aquest anunci, en entendre que «suposa una activitat lesiva per als interessos de col·lectius vulnerables i no ha generat una demanda social real els dos últims anys».