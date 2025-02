El PSIB-PSOE i la Fundació Gabriel Alomar organitzen un acte en record a Xisco Antich, per tal que tota la societat civil de les Illes Balears pugui retre homenatge a qui va ser dues vegades president del Govern i secretari general del Partit Socialista de les Illes Balears.

L’acte se celebrarà a les 18.30 hores del 27 de febrer al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a Palma, i serà obert a tothom que vulgui assistir i fer una mirada enrere a la trajectòria política i personal d’Antich.

L’expresident del Govern d’Espanya i exsecretari general del PSOE, José Luís Rodríguez Zapatero, intervindrà en l’homenatge per a explicar la relació professional i d’amistat amb Xisco Antich, així com el seu paper clau com a president del Govern de les Illes Balears i les seves importants aportacions polítiques en l’àmbit estatal.

També assistirà la secretària general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, qui destacarà la trajectòria política d’Antich i el seu llegat dins el Partit Socialista, així com el seu paper en la història recent de les Illes Balears.

El seu fill, Tomeu Antich, compartirà els moments més personals, mentre que la batlessa d’Algaida, Margalida Fullana, posarà el focus en la seva petjada en la política local.

La trobada també estarà marcada per les intervencions de tres representants de la societat civil de les Illes que varen treballar conjuntament amb Antich, des de l’àmbit econòmic, ecologista i de la igualtat.

A més de les intervencions de les persones que varen compartir trajectòria política i personal amb Antich, també es projectaran una sèrie de vídeos que traslladaran els assistents als seus moments i frases més destacats.

La nota musical la posaran Biel Majoral, Maria Rosselló i la Banda de Música d’Algaida, mentre que la presentació de l’acte anirà a càrrec de Neus Picó.