Amnistia Internacional convoca una concentració «contra el genocidi» del poble palestí

Amnistia Internacional ha convocat una concentració en defensa del poble palestí i per a demanar el final immediat del «genocidi a Gaza». Sota el lema ‘Stop genocidi d’Israel a Gaza’, la concentració reivindicativa es farà aquest diumenge, 16 de febrer, a les 12.00 hores al Parc de les Estacions de Palma.

Durant l'acte, activistes d’Amnistia Internacional, així com representants de la societat civil, llegiran un manifest en diferents idiomes «en contra del genocidi a Gaza». L'organització també té previst recollir signatures que seran enviades a l’ambaixada d’Israel a l’Estat espanyol. L'acte serà amenitzat amb l'actuació de Tambors per la Pau.

Tal com ha explicat l’entitat, aquesta acció forma part de la campanya ‘Stop genocidi d’Israel a Gaza’ que Amnistia Internacional està duent a terme per diversos indrets de les Balears, com la del passat dia 2 a Eivissa i la que se celebrarà el pròxim 23 de febrer a Menorca.

L'organització denuncia «les greus violacions dels drets humans comesos per Hamàs, el 7 d'octubre en territori del sud d'Israel que van causar 1.200 víctimes mortals, entre elles 880 civils i 36 nens». Després d'aquest atac inicial, segons l’entitat, «Israel va emprendre accions per a destruir a la població palestina de Gaza que inclouen devastadors bombardejos i atacs prolongats durant més de 400 dies interromputs contra la població civil. Israel ha comès crims de guerra i lesa humanitat que han deixat milers de víctimes mortals entre la població de la Franja, entre els quals es troben milers de nens».

El passat 5 de desembre, Amnistia Internacional va emetre un comunicat denunciant Israel per cometre «actes destructius» contra la població de Gaza, com ara «matances, lesions greus a la seva integritat física i mental, així com altres violacions tipificades com a actes prohibits segons la Convenció sobre el Genocidi de 1948».