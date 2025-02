La UIB coordina un projecte internacional per a promoure l’ètica en l'ús de la intel·ligència artificial

La Universitat de les Illes Balears (UIB) organitza la reunió del projecte internacional 'Challenging Bias in Big Data use for AI and Machine Learning' (CHARLIE), una iniciativa coordinada des de l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) que té com a objectiu promoure els enfocaments ètics en l’ús de la intel·ligència artificial i l’aprenentatge automàtic per a lluitar contra els biaixos de les dades massives que utilitzen aquestes tecnologies.

La jornada, organitzada conjuntament per l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) i el Laboratori d'Aplicacions de la Intel·ligència Artificial (LAIA@UIB), serà dijous, 14 de febrer, en format híbrid: presencialment des del campus universitari i per videoconferència.

Hi participaran els investigadors de les institucions que formen part del consorci del projecte: Helixconnect Europe (Romania), ISQ e-learning (Portugal), Innovation Training Center (Espanya), la Universitat d’Aarhus (Dinamarca), la Universitat de Ciències Aplicades de Vaasa (Finlàndia) i la Universitat de les Illes Balears.

La jornada començarà amb la presentació i benvinguda per part de la directora de l’IRIE, doctora Eva Aguilar, i el director del LAIA@UIB, doctor Antoni Jaume.

Seguidament, Anna Arias Duart, investigadora del Barcelona Supercomputing Center, impartirà la ponència 'Quina IA volem? Biaixos, explicabilitat i límits de la intel·ligència artificial'.

El doctor Miquel Miró, professor del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB, impartirà la ponència 'Intel·ligència artificial, explicabilitat i incertesa: com respondre a una pregunta que no sabem quina és'.

Finalment, el doctor Rubén Comas, investigador principal del projecte CHARLIE i catedràtic del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de la Educació, presentarà els recursos desenvolupats pel projecte CHARLIE.

CHARLIE: contra els biaixos de la intel·ligència artificial



El projecte CHARLIE és una iniciativa pionera destinada a fer front als biaixos en les dades massives utilitzades per la intel·ligència artificial i l'aprenentatge automàtic. Aquest projecte ha obtengut finançament a través del programa Erasmus+ de la Unió Europea. El projecte és possible gràcies al suport del Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) i el coordina l’IRIE de la UIB.

«La intel·ligència artificial és present en molts aspectes de la nostra vida, des del reconeixement facial fins a la selecció de publicitat a les xarxes socials. Tot i estar basada en matemàtiques, la intel·ligència artificial no sempre és precisa, ja que es construeix a partir de dades que poden estar esbiaixades. Aquest biaix es deriva d’associacions implícites que reflecteixen prejudicis humans inconscients, cosa que pot tenir conseqüències negatives i perpetuar pràctiques discriminatòries. Com que la IA no està dissenyada per a prendre decisions ètiques, cal ser conscients dels seus límits i riscos», expliquen.

A més, apunten que, per a evitar que la intel·ligència artificial reforci desigualtats, «cal adoptar un enfocament centrat en les persones i garantir que es desenvolupi al servei de la humanitat i del bé comú. En aquest context, l’educació té un paper clau en la formació de professionals amb les competències necessàries per abordar els reptes ètics de la IA. En aquesta línia, el projecte CHARLIE treballa per impulsar un ús més just i equitatiu d’aquesta tecnologia, i promou currículums innovadors que fomentin un desenvolupament tecnològic més ètic i responsable».