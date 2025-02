Un estudi de Margalida Capellà planteja la urgència d’adaptar la docència de les facultats de Dret a la generació Z i la intel·ligència artificial

La irrupció de la intel·ligència artificial i les característiques de la generació Z han modificat radicalment la manera com els estudiants d’aquesta generació aprenen Dret, i situa les facultats de Dret davant el repte d’adaptar la docència al nou context, si pretenen seguir formant futurs professionals d’aquest àmbit. Aquest és el punt de partida d’un estudi publicat recentment per la doctora Margalida Capellà i Roig, professora de Dret Internacional Públic a la Facultat de Dret de la Universitat de les Illes Balears, a la Revista de Educación y Derecho.

L’estudi parteix de la preocupació entre el professorat de la UIB i de nombroses universitats, no només de l'Estat, pel canvi d’actitud, nivell acadèmic i interès que presenten els alumnes de les darreres promocions. La professora explica que els estudiants de la generació Z, nascuts entre finals dels anys 90 i principis dels 2010, i que ja han arribat a la Universitat, es caracteritzen per la seva hiperconnectivitat i l'ús intensiu de la tecnologia. Aquesta hiperconnectivitat, tot i que els proporciona una capacitat intuïtiva per navegar per Internet i accedir a informació, també comporta dificultats en la comprensió lectora, la concentració i la motivació.

A més, la seva manera de consumir informació, sovint de manera ràpida i superficial, pot afectar negativament el seu aprenentatge del Dret, que requereix una lectura atenta, estructurada i una reflexió crítica. Es tracta d’habilitats importants tant en l'aprenentatge universitari com en el mercat laboral. La investigadora analitza els punts febles i forts dels estudiants universitaris de la generació Z, explica com és el seu procés d’aprenentatge i especialment per què estan desmotivats amb el sistema tradicional.

Així mateix, l’estudi aborda les repercussions de l’ús que els estudiants ja estan fent de la intel·ligència artificial, i el risc que es simplifiqui el coneixement d’un sistema tan complex com és el Dret si el seu ensenyament no es fa amb un sentit crític.

L'estudi conclou que, per adaptar-se a aquesta nova realitat, és essencial que les facultats de Dret ajustin els seus continguts i objectius docents. L’autora defensa la necessitat de fomentar una docència que no només transmeti coneixements teòrics, sinó que també desenvolupi habilitats pràctiques i crítiques en els estudiants. En definitiva, la clau és ensenyar als futurs juristes a pensar com a tals, i no a fer el mateix que els robots, utilitzant tant la tecnologia com la seva pròpia capacitat de raonament i anàlisi crítica.