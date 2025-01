El Govern impulsa un portal per a donar visibilitat i impulsar l’Economia Social a les Illes Balears

La Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia, mitjançant la Direcció General de Comerç, Autònoms i Empresa, ha presentat el portal web economiasocialbalears.es, seguint el pla estratègic d’Economia Social presentat el 2024, una de les accions previstes del qual era augmentar la visibilitat d’aquest sector.

Aquesta web, que està operativa des d’ara, és un projecte que pretén donar suport i donar una major visibilitat a l’economia social de les Illes Balears. Un dels altres objectius és aconseguir que augmenti el nombre d’empreses i entitats que integren l’economia social, que hi hagi un major nombre de cooperatives i un major nombre d’empreses d’inserció, entre d’altres.

El conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha explicat: «Aquest govern té un compromís manifest i clar amb l’economia social de les Illes Balears. Un compromís que es manifesta en accions i polítiques destinades a impulsar l’economia social, tal com vàrem dir anunciar a l’inici de la legislatura».

A més, ha afegit: «Hem desenvolupat un portal específic, fruit del diàleg amb les entitats de l’economia social, amb l’objectiu de donar visibilitat i de ser un espai on es trobi tota la informació sobre les organitzacions del sector, conèixer les accions que es duen a terme amb la finalitat de poder impulsar aquestes organitzacions i que la ciutadania reconegui la tasca tan important d’aquest sector en la economia i societat de les Illes Balears».

Aquesta web serà una guia de les diferents normatives, convocatòries de subvencions de l’administració pública i facilitarà l’accés a les entitats. Precisament el director general d’Empresa, Autònoms i Comerç, José Antonio Caldés, ha presentat les convocatòries de subvencions 2025-2026 destinades a aquest sector.

«Es convocaran tres subvencions amb un crèdit total de 3.254.607,82 euros destinades a empreses d’inserció i/o empreses promotores d’aquestes, societats laborals, cooperatives i microoperatives i entitats de cooperatives, de societats laborals i d’empreses d’inserció», ha anunciat Caldés.

I ha afegit: «Concretament aquestes subvencions estan destinades al foment de l’economia social per mitjà del suport al manteniment dels llocs de treball; la promoció de l’ocupació i la millora de la competitivitat de les cooperatives; i per al foment i la difusió de l’economia social i per al suport a l’associacionisme de cooperatives, societats laborals i d’empreses d’inserció».