Denuncien que 145 pacients del Servei d’Urgències d’Adults dels hospitals públics de les Illes Balears estan pendents d’assignació de llit

Més per Mallorca denuncia que hi ha 73 pacients d'Urgències d'Adults de Son Espases pendents d'assignació de llit, i, en total, 145 pacients del Servei d'Urgències d'Adults dels hospitals públics de les Illes Balears. El partit ecosobiranista recorda que el passat primer d’octubre el Govern de Prohens va decidir tancar 39 llits de geriatria a l’Hospital Verge de la Salut, depenent de la gerència de Son Espases, quelcom especialment greu perquè el perfil de pacients que en aquests moments es troben als passadissos d’Urgències d’Adults de l’hospital universitari són, precisament, de gent gran.

«Si el Govern de Prohens hagués fet una bona previsió i no hagués tancat llits a Verge de la Salut, ara 73 pacients ja tendrien un llit d’urgències assignat, no haurien de patir mancances en l’atenció sanitària i tendrien un tracte i uns serveis més dignes», ha denunciat la diputada de Més per Mallorca, Marta Carrió.

En aquest sentit, el partit ecosobiranista alerta que la no assignació de llit als pacients del Servei d’Urgències d’Adults de Son Espases suposa una mancança en la provisió d’atenció, serveis, acompanyament de familiars, intimitat i dignitat de tracte cap als pacients.