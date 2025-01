El Govern sanciona amb 60.000 euros un particular per infraccions greus en matèria d'ordenació pesquera

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural ha sancionat amb una multa de 60.001 euros un particular per infraccions greus en matèria d'ordenació pesquera. En concret, el passat mes d'abril, l'infractor va ser denunciat pels inspectors de la Direcció General de Pesca per proporcionar dades falses respecte de l'origen dels productes obtenguts en l'activitat pesquera. Els inspectors es varen adonar que aquesta persona ja havia estat denunciada en diverses ocasions per infraccions en aquesta matèria, com no dur a bord tripulació mínima o dur a bord tripulants que no figuraven al rol de l'embarcació i també emmagatzemar peix sense pesar.

Així, es va constatar que l'infractor havia acumulat tres denúncies en menys de 24 mesos. Comprovats aquests fets, els inspectors no tan sols el denunciaren per la infracció greu observada el mes d'abril, sinó també per una infracció molt greu per acumular altres infraccions greus. En aquest sentit, l'article 126 de la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears estableix que constitueix una infracció molt greu cometre tres infraccions greus en un termini inferior a 24 mesos.

A conseqüència dels fets denunciats, en data 22 d'agost de 2024 s'acordà la iniciació d'un procediment administratiu sancionador contra l'interessat per falta molt greu, el qual s'ha resolt el gener d’enguany amb el pagament de la multa per part l'interessat.

El conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha destacat que «des del Govern continuarem fent campanyes de control per al compliment de la llei en matèria pesquera, així com la normativa que fa referència als productes agroalimentaris. La finalitat principal és protegir els interessos legítims del sector i dels consumidors i, al mateix temps, evitar el frau i la competència deslleial».