Calvià no té en compte els residents i aposta pel turisme de luxe

L'Ajuntament de Calvià ha presentat en el marc de FITUR (la Fira Internacional de Turisme a Madrid) el pla de modernització de les zones turístiques, un projecte que ja està en marxa i es perllongarà fins al 2027. Amb una inversió inicial de 20 milions d'euros, s'espera que aquesta quantia s'ampliï a mesura que es licitin noves obres.

El batle del municipi, Juan Antonio Amengual, ha assenyalat que «ara s'està fent un esforç més gran per recuperar el temps i satisfer les demandes de veïns, turistes i empresaris locals». Amengual ha destacat també la importància d'equilibrar l'activitat turística amb la residencial, tot recordant que moltes de les zones de més afluència turística també són habitatges per als ciutadans. «Empresaris, comerciants i hotelers duen a terme millores i inversions privades a què hem de correspondre des de l'Administració pública», sobretot perquè «el turisme és clau per a l'economia local», ha emfatitzat Amengual.

Projectes de remodelació al municipi

A Magaluf ja s'ha iniciat la remodelació del passeig marítim, una de les primeres actuacions del pla, amb un pressupost de 3,9 milions d'euros finançats per fons europeus i de l'AETIB (Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears). Les obres, les quals cobreixen un total de 650 metres del passeig, es faran en un termini reduït de set mesos, entre l'octubre del 2024 i el maig del 2025, per minimitzar l'impacte en l'activitat turística. Aquest treball cerca actualitzar una zona turística que es revalora contínuament gràcies a les inversions públiques i privades.

A més, juntament amb veïns, comerciants i hotelers s'ha consensuat la reforma del Bulevard de Peguera, amb un pressupost de 4,15 milions d'euros (2 aportats pels fons Next Generation; 750.000 pel Consell de Mallorca; i 1, 4 milions per l'Ajuntament), que s'executaran en dos períodes d'hivern (2025-2026 i 2026-2027), per evitar interferir tan poc com sigui possible en l'activitat turística i comercial de la zona.

També es destinaran 600.000 euros dels fons Next Generation a la renaturalització de la platja de Torà. D'altra banda, a l'avinguda Rei Jaume I de Santa Ponça, una altra via important del municipi, s'estan duent a terme millores per un total de 5,4 milions d'euros, amb col·laboració del govern de les Illes Balears i el govern de l'Estat espanyol. Les obres es dividiran en diverses fases entre el 2024 i el 2026. Finalment, l'Ajuntament ha iniciat un pla de xoc amb 6 milions d'euros per millorar voreres i paviments a tot el municipi, amb la previsió de finalitzar les obres el 2025.

Impuls al turisme de luxe i diversificació

Calvià també avança cap a una reordenació del seu model turístic, amb un enfocament en la qualitat, la diversificació de mercats emissors i la reducció de l'estacionalitat estival. L'Ajuntament treballa juntament amb inversions privades que han identificat un interès creixent pel municipi entre clients d'alt poder adquisitiu, provinents de nous mercats. El batle Amengual ha subratllat que, «si bé el sol i la platja continuarà sent la base, l'estratègia cerca atraure turistes d'alt nivell durant tot l'any, amb un nombre creixent de visitants dels Estats Units, Austràlia i Corea del Sud, principalment en zones com Bendinat, Portals Nous i Illetes».

El turisme d'alt poder adquisitiu es reflecteix en un increment del preu mitjà de pernoctació que ha pujat un 11% i ha arribat als 200 euros per nit. El municipi compta amb 51.330 places en hotels de 3 a 5 estrelles, i els de 4 i 5 estrelles són els més nombrosos. Durant l'hivern del 2024-2025, es mantendran oberts 24 establiments hotelers amb més de 3.300 places disponibles. A més, la transformació del municipi continua amb l'obertura de nous hotels de luxe, cosa que reforça l'arribada de turistes d'alt poder adquisitiu i atrau visitants de mercats llunyans.

Durant el 2025 es consolidarà la presència de cadenes internacionals de luxe, com Aethos, que transformarà el Mar i Pins en un hotel de 5 estrelles, o Blasson Property Investments, que obrirà el Mandarin Oriental Punta Negra, dirigit al mercat nord-americà. També es remodelarà l'hotel Santa Ponça Park, que passarà a ser el Purobeach Resort Santa Ponça. A més, el Grup Pajarita ampliarà la seva presència amb l'obertura de dos nous restaurants a Palmanova, amb establiments d'alta qualitat com Siso Beach i Barbuda Beach.