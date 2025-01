Les Balears, en avís groc per forts vents i mala mar

L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) mantendrà activats aquest dilluns avisos grocs per fortes ratxes de vent i mala mar.

En concret, segons la informació de l'Aemet, des de les 08.00 hores les Pitiüses estan en avís per fenòmens costaners amb onades de tres i quatre metres.

En el cas de Mallorca, l'avís s'ha activat a les 10.00 hores per ràfegues de vent que podrien arribar als 70 quilòmetres per hora del sud-oest amb onades de tres a quatre metres.

L'avís s'estendrà a Menorca a partir de les 12.00 hores i s'espera que es mantengui activat durant tot el dilluns i la matinada de dimarts a les primeres hores.

En aquest context meteorològic, el Servei d'Emergències 112 a les Balears ha activat l'Índex de Gravetat 0 (IG0) del Pla Meteobal per forts vents i fenòmens costaners a totes les Illes.

A més, en un missatge a la xarxa social X ha recordat alguns consells de què fer en cas de temporal a la mar i què fer en cas de forts vents.

Així, en cas de temporal a la mar ha recomanat no accedir a punts de litoral afectats pel fort onatge, ni a llocs on les onades trenquin amb força; no acostar-se a passeigs marítims, espigons o penya-segats, ja que la força de l'aigua pot arrossegar; evitar practicar qualsevol tipus d'esport nàutic i, si es disposa d'una embarcació, assegurar-ne l'amarratge; i, finalment, si algú cau a l'aigua, trucar immediatament al 112 i no perdre de vista el punt exacte on ha caigut per a indicar-ho als serveis de salvament.

Mentrestant, en cas de forts vents, ha aconsellat evitar murs de pedra, tanques publicitàries, pals de llum i torres d'alta tensió; si s'és a casa, tancar portes i finestres i retirar testos o qualsevol objecte que pugui caure al carrer; i, finalment, no transitar per parcs o avingudes arbrades, ja que hi pot haver perill de caiguda i ruptura de branques.