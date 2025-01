Denuncien que els ajuntaments de Mallorca no fomenten el cotxe compartit

Cada any, més persones arreu d’Europa se sumen a una nova forma de mobilitat que implica no ser propietàries d’un cotxe propi: el cotxe compartit o carsharing. Es tracta d’una forma més sostenible i més respectuosa amb l’espai públic que consisteix en el lloguer de vehicles per hores, quan se’l necessita, que estan distribuïts pels diferents barris.

El carsharing redueix el nombre de vehicles als carrers i contribueix a alliberar espai públic per a altres usos socials. Els diferents estudis calculen que per cada cotxe compartit, s’eviten entre 6 i 15 cotxes particulars. Un menor parc automobilístic implica un menor consum de recursos materials i energètics i la pacificació del trànsit urbà. Per altra banda, el carsharing contribueix a estalviar despeses familiars i professionals.

Els ajuntaments de Mallorca no fomenten el cotxe compartit

Això no obstant, a Mallorca, i més concretament a Palma, la cooperativa de cotxes elèctrics compartits Ecotxe s'ha trobat que les polítiques públiques en favor del carsharing han estat fins ara tímides i, actualment, contràries. «Ecotxe fa gairebé vuit anys que oferim el servei de cotxe elèctric compartit a Palma i ens ha costat molts d’esforços explicar el nostre model de mobilitat compartida perquè sigui comprès pels ajuntaments i perquè més gent pugui viure sense cotxe», expliquen.

Mentre a països com Alemanya hi ha 40 cotxes compartits per cada 100.000 habitants, a Palma només n’hi ha 2 per cada 100.000 habitants, quan ens haurien de pertocar 160 per estar a la mitjana. A altres ciutats europees, aquesta mitjana és encara més elevada.

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 2022-2030 de Palma preveu la promoció del carsharing (proposta 18) amb diverses accions concretes. L’estudi de capacitat de les carreteres del Consell de Mallorca també inclou el cotxe compartit o carsharing com una mesura favorable en la reducció del parc automòbil (proposta 5.10, pàgina 96).

«Malauradament, la realitat de les polítiques de mobilitat actuals és que no estan avançant en el sentit que ho estan fent altres ciutats espanyoles i europees. L’exemple més concret és l’Ajuntament de Palma, que no està prenent cap mesura per afavorir el carsharing elèctric cooperatiu amb els seus beneficis socials (estalvi econòmic, accessibilitat, etc.) i ambientals (alliberament d’espai públic, reducció d’emissions i recursos naturals, etc.) que implicaria per als seus ciutadans», critiquen.

Polítiques públiques que promouen el carsharing

Arribats a aquest punt, Ecotxe vol mostrar als representants polítics i tècnics de mobilitat que es poden aplicar mesures concretes que ja existeixen a altres ciutats amb l’ànim de fomentar el carsharing, especialment aquell que els mateixos ciutadans volen gestionar.

Madrid: la capital espanyola del carsharing

Ens els darrers anys, la ciutat de Madrid ha esdevengut la capital del carsharing en modalitat de «free floating». És a dir, un model de servei de cotxe compartit on els vehicles s’aparquen lliurement al carrer i en acabar una reserva, es deixa el cotxe en qualsevol punt del carrer, sense tenir un lloc fix. Els beneficis ambientals i socials d’aquest model de cotxe compartit són menors, atès que no està comprovat que alliberin espai públic d’aparcaments ni contribueixin a la descongestió circulatòria. També és un model que té uns costs econòmics majors per a mantenir-lo operatiu.

«De totes maneres, les polítiques de mobilitat de l’Ajuntament i de la Comunitat de Madrid han afavorit el carsharing com a alternativa a tenir un cotxe propi. Recentment, s’ha renovat el Plan Mueve Madrid on es concedeix un bo ambiental de mobilitat zero emissions per valor de 1.250 euros per a l’ús de serveis de carsharing durant dos anys a canvi de desballestar el cotxe propi. Un incentiu que altres ciutats i regions han implementat, per exemple a la ciutat alemanya de Marburg (78.000 habitants)», assenyalen.

Des de l’Ajuntament de Madrid, des del 2020 han estat obrint estacions o aparcaments exclusius per a vehicles elèctrics compartits. El primer va ser a la zona d’IFEMA, essent inaugurada pel seu batle, i més endavant se n’han obert diverses desenes d’estacions més per a carsharing elèctric com aquesta a Fuencarral i Hortaleza o aquesta inauguració de quatre estacions més en 2022. Aquestes estacions poden ser utilitzades per tots els operadors de carsharing de la ciutat.

Barcelona: el carsharing als aparcaments municipals

A Barcelona, l’empresa municipal d’aparcaments BSM disposa de 49 ubicacions per tota la ciutat. Per a facilitar el carsharing, ofereix als operadors la possibilitat de disposar d’espais d’aparcament a les seves instal·lacions. Simplement, s’han de posar en contacte amb l’empresa per a rebre suport en la implementació del servei. Al web de BSM es detallen quins són els operadors actuals de carsharing i les ubicacions on es troben els seus vehicles.

Ginebra: aposta per la mobilitat sostenible i cooperativa

L’operador municipal dels aparcaments públics de la ciutat de Ginebra (200.000 habitants) és la Fondation des Parkings, una entitat sense ànim de lucre que col·labora estretament amb la cooperativa de carsharing Mobility. Gràcies a aquesta col·laboració, Mobility disposa de 100 places d’aparcament per a vehicles compartits i s’han instal·lat dotzenes de punts de càrrega perquè siguin utilitzats pels vehicles elèctrics compartits de la cooperativa. L’objectiu de la Fondation des Parkings és oferir diverses opcions de mobilitat gràcies a les seves instal·lacions perquè els ciutadans i empreses de la ciutat no hagin de posseir un cotxe propi. A més d’afavorir el carsharing elèctric cooperatiu, també promouen els aparcaments de bicicletes o la bicicleta compartida.

Friburg: els operadors de carsharing tenen plaça al carrer

La ciutat alemanya de Friburg (236.000 habitants) ha apostat fortament pel carsharing elèctric. Des del 2015, gràcies a la normativa municipal, ha constituït 100 estacions al carrer que donen cabuda a 400 cotxes elèctics compartits. L’especificitat de Friburg és que les places d’aparcament (les estacions) estan al carrer, reservades exclusivament per als operadors de carsharing i amb punt de càrrega exclusius.

És el torn dels ajuntaments de fomentar el carsharing

«Moltes altres ciutats estan implementant mesures en el mateix sentit (Brussel·les, Bonn, Valladolid, Lió, Bordeus, etc.). Aquí hem explicat alguns exemples que ens han semblat rellevants i inspiradors i que ens agradaria que ajudassin els decisors públics a prendre accions en favor del carsharing elèctric i cooperatiu, tal com el PMUS de Palma i l’estudi de càrrega de les carreteres del Consell de Mallorca proposen. I, per fi, veure una senyal d’aparcament reservat per a vehicles de carsharing a Palma i a Mallorca com la que il·lustra el principi d’aquesta notícia», assenyala Ecotxe.