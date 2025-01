Només el 8,7% dels joves catalanoparlants de les Balears mantenen la llengua

La Primera Enquesta de la Joventut 2022 ha recollit dades sobre els usos lingüístics dels joves de les Illes Balears, entre altres temes com l'habitatge, les xarxes socials, etc. D’aquest estudi se’n desprenen diverses qüestions sobre la salut del català entre el jovent. Una de les dades investigades és si els joves giren la seva llengua inicial o no, si la mantenen o muden de llengua.

Els investigadors defineixen el terme muda lingüística com a «possibles canvis lingüístics que experimenta un individu durant la seva trajectòria vital entre la llengua o llengües que considera inicials i la llengua o llengües que empra de manera habitual».

A grans trets, es pot veure a partir de la gràfica que els catalanoparlants inicials solen ser mudadors (24,6%), mentre que els castellanoparlants inicials no solen mudar de llengua (47,7%). Només una minoria de catalanoparlants inicials, el 8,7%, no són mudadors; i els no catalanoparlants inicials que muden al català són un percentatge encara més petit, suposen el 7,2%.

Els estudiosos conclouen que «això té a veure amb un factor clau: les normes d’ús instaurades en la societat, de manera que s’entén el castellà com a llengua de relació, mentre que el català es reserva per als intercanvis entre catalanoparlants, és a dir, per a l’endogrup».

L'enquesta lingüística també va recollir altres dades que es poden analitzar en les següents taules: