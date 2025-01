La meitat de la planta hotelera de Mallorca estarà oberta al març i el 80% a l'abril

El president de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Javier Vic, ha anunciat que prop de la meitat de la planta hotelera de l'illa estarà oberta al març i, gairebé el 80%, a l'abril.

En el marc de Fitur 2025 a Madrid, Vic ha assenyalat que al febrer estarà oberta un 31% de la planta hotelera, mentre que al maig l'obertura ja serà plena, tal com en el 2024. Així, per quart any consecutiu, Mallorca implementarà obertures primerenques.

«Veiem realment unes bones previsions, unes bones sensacions de cara a 2025 i tot apunta al fet que serà una temporada similar a la del 2024», ha destacat el president de la FEHM en les declaracions facilitades als mitjans.

No obstant això, ha apuntat que esperen el comportament del mercat britànic on «sembla que l'early booking no funciona com l'any passat». Vic ha assegurat que «de moment no és preocupant», però que cal estar «molt pendents» al comportament d'aquest mercat i de l'alemany, en el qual també hi ha «un cert alentiment».

En aquest sentit, ha ressaltat que el turisme que visita les Illes al febrer i març el fa motivat per oferta esportiva, gastronòmica i cultural. «Aquest és el treball que s'està fent a poc a poc», ha afegit.

D'altra banda, ha anunciat que el pròxim 6 de febrer es constituirà la taula per a començar a negociar el conveni d'hostaleria. Segons ha dit, s'ha iniciat el diàleg amb els sindicats, però «no s'ha entrat en matèria"» i, oficialment el dia 6, es començarà a parlar de pujada salarial, formació i estabilitat laboral, entre altres assumptes.

També ha remarcat la importància de nous mercats com l'americà, que té una acceptació «cada vegada més sòlida a Mallorca». Vic ha exposat que aquest dijous tendrà una reunió amb l'aerolínia United per a treballar i aconseguir que apostin amb una ruta tot l'any i amb major connectivitat durant la setmana.

Li han demanat per la pujada de la ITS anunciada pel Govern, Vic ha assenyalat que no coneixen la xifra que es planteja. Així, ha reiterat que des de la FEHM no veuen amb bons ulls una pujada d'aquest impost, sobretot en temporada alta «perquè pot tenir un efecte en el segment de famílies". «Feim feina amb ells», ha finalitzat.

Ocupació en el sector

El president dels hotelers de Mallorca ha subratllat que l'any passat l'afiliació va créixer un 10,4% al març, en comparació amb 2023, i un 7,2% al febrer i novembre.

Aquestes dades, a parer seu, demostren que la desestacionalització «està començant a funcionar». El que suposa, a més, creació de més ocupació, més estable i de qualitat i fidelitzar el talent, han agregat des de la FEHM.

Durant 2024, segons les dades de la Seguretat Social, la mitjana de treballadors d'alta de l'hostaleria (allotjament, menjars i begudes) va ascendir a 118.502 (21% total). Així, un de cada cinc treballadors de les Balears, ho fa en l'hostaleria, la qual cosa suposa un 4,5% més respecte a 2023, sent la xifra més alta de la sèrie històrica.

En els serveis d'allotjament, durant tot el 2024 es van registrar 61.710 treballadors (+5,4%), i 56.792 treballadors en restauració (+3,6%). Al juliol la Seguretat Social va registrar 178.000 treballadors en hostaleria, un 3,2% més que l'any anterior; 98.871 treballadors en allotjament i 79.086 en restauració.