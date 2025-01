Es publica el 'Diccionari acadèmic de la Universitat de les Illes Balears'

Ja està disponible en línia el Diccionari acadèmic de la Universitat de les Illes Balears, una obra elaborada pel Servei Lingüístic de la UIB en la qual es recullen 404 entrades en català amb les equivalències en castellà i anglès i les definicions en les tres llengües.

Amb aquesta obra, la UIB vol posar a l’abast, tant de la comunitat universitària com dels candidats a ser-ne membres, una eina pràctica per a implantar un model unificat de llengua a la UIB, tant en català, la llengua pròpia de la Universitat, com en castellà i en anglès, atès que aquestes són les tres llengües de treball de la institució.

Conté termes com ara captació d’estudiants, carrera professional horitzontal, pràctiques externes o titulació conjunta. Aquest diccionari s’ha d’entendre com un complement de les obres publicades d’aquest àmbit, especialment de la Nomenclatura de gestió universitària de la Xarxa Vives d’Universitats (XVU). Tot i les coincidències amb aquesta obra, la UIB considera necessari disposar d'una obra que reculli la particularitat terminològica referida a la gestió de la pròpia institució. A més, és una eina en construcció permanent i acumulativa que s’actualitzarà amb els termes d’interès que vagin sorgint.

El Diccionari acadèmic de la Universitat de les Illes Balears forma part dels diccionaris allotjats a la col·lecció de Diccionaris en Línia del Termcat, amb més de 170 títols dedicats a diversos àmbits d’especialitat.