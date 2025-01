Desenes de persones es concentren a Palma per a demanar el final del genocidi a Gaza i del comerç d'armes amb Israel

Desenes de persones s’han concentrat aquest dissabte a les escales de la Seu per a demanar el final del genocidi a Gaza i del comerç d'armes amb Israel. Durant la protesta, convocada per Mallorca per Palestina, s’ha desplegat una gran bandera palestina a les escales i a la murada de davall la Catedral de Mallorca.

Aquesta convocatòria s’emmarcava dins una iniciativa internacional a gran escala que combina les lluites antifeixistes, ecologistes i per l’alliberament de Palestina, denominada The Surge internacional. S’han realitzat mobilitzacions a 15 ciutats de l'Estat i moltes més a escala internacional.

Segons ha apuntat la plataforma, malgrat que l'acord d'alto el foc recentment signat podria salvar moltes vides, l'ofensiva sobre la Franja de Gaza «és una estratègia de neteja ètnica». En el manifest que s’ha llegit, les entitats han exigit al Govern espanyol la imposició d'un embargament d'armes a Israel, «així com la ruptura de relacions diplomàtiques, institucionals, econòmiques, esportives i culturals amb el país».

Les entitats també ha reclamat que es garanteixi que es posi fi a «l’ocupació i apartheid» dels territoris palestins i a la «persecució i criminalització» de les entitats que mostren el seu suport a la causa de Palestina, derogant la coneguda com a llei mordassa.

Les entitats asseguren que des que fa més d'un any van sortir al carrer per a posar de manifest aquestes reclamacions per a frenar el «genocidi a Gaza». «No es pot fingir fer costat a Palestina i continuar col·laborant amb el seu opressor», exposen des de Mallorca per Palestina, i posen com a exemples vaixells que suposadament han passat per ports espanyols transportant armament o inversions milionàries en empreses militars i de seguretat.