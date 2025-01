Simón Orfila i L’Orquestra Simfònica Illes Balears al Teatre Principal de Maó a les festes de Sant Antoni

L’Orquestra Simfònica Illes Balears oferirà aquest divendres, 17 de gener, a les 20 h, al Teatre Principal de Maó, un concert extraordinari amb el baix Simón Orfila, la Coral de la Capella Davídica de la Catedral de Menorca i la direcció de Pablo Mielgo. Aquest esdeveniment s’emmarca dins de les celebracions del Dia de Menorca 2025, el tradicional concert de Sant Antoni.

Sota la direcció de Pablo Mielgo, l’Orquestra Simfònica Illes Balears presentarà un programa variat i emocionant que inclourà peces clàssiques de J. Brahms, W.A. Mozart, G. Donizetti, G. Verdi, A. Vives, P. Sorozábal i S. Codina.

Simón Orfila serà el solista d’aquesta vetllada. Va néixer a Alaior (Menorca) en 1976. A 16 anys va iniciar els seus estudis musicals i de cant en el conservatori de Menorca. Als 18 es va traslladar a Madrid, on es va formar durant tres anys a l'Escola de Música Reina Sofia, amb el gran tenor i catedràtic de cant Alfredo Kraus. També van ser els seus professors: Suso Mariategui i Edelmiro Arnaltes. En l'actualitat i quan la seva agenda li ho permet, segueix els consells del gran baix Bonaldo Giaiotti a Milà. Ha participat en nombrosos concerts i recitals a Espanya i Europa. Entre tots ells, podem destacar: l'obertura de l'Auditori Alfredo Kraus a Aspe (Alacant), on va cantar amb el gran tenor; un concert a l'Auditori Nacional de Madrid; i un altre en el Palau del Pardo, tots dos amb la presència del seu M. La Reina Sofía.

El concert promet ser una gran experiència on la música simfònica i la veu operística es fusionaran per a oferir un programa que entusiasmarà tant els amants de la música clàssica com els que cerquen gaudir d'un espectacle musical en un ambient de festa i celebració.