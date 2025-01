L'empresa concessionària del túnel de Sóller no es conforma amb els 16 milions cobrats: demana 12 milions més

Globalvía, l'empresa concessionària del túnel de Sóller, el rescat del qual va ser anul·lat pel Tribunal Suprem (TS) el setembre de 2023, ha reclamat 11,9 milions d'euros més que se sumarien als 16,3 milions que ja varen ser abonats.

Així es recull en l'escrit que la societat ha presentat davant el jutjat contenciós administratiu número 3 del Tribunal Superior de Justícia (TSJIB), que duu el procediment.

A aquesta quantitat, a més, caldria sumar els interessos que, segons els serveis econòmics del Consell de Mallorca, podrien arribar als 3,3 milions d'euros. En definitiva, si el jutjat estima la proposta de la concessionària, que ja compta a favor amb la declaració de nul·litat del rescat, l'operació podria arribar a costar a la institució insular uns 31,5 milions d'euros, resultat de sumar els 16,3 abonats en el 2017 més els 11,9 que ara es reclamen i els interessos.

Cronologia

El Consell de Mallorca va pagar pel rescat en el 2017 un total de 16,3 milions sobre la base d'un informe extern que avaluava el preu de la concessió que acabava el 2022.

Al setembre de 2023 el TS va declarar nul el rescat per falta de justificació i per no estar ajustat a l'interès general. No obstant això, l'alt tribunal no va fixar la indemnització definitiva i la resolució de la quantitat va passar al TSJIB.

Aquest tribunal va obrir, a mitjan 2024, diligència per a resoldre i fixar la quantia de la indemnització a pagar pel rescat del túnel cinc anys abans d'acabar la concessió i mesos després va demanar a les parts que argumentessin i justifiquessin els costos del rescat.

A l'octubre, la institució insular va presentar la seva proposta justificada pels tècnics d'intervenció i de carreteres i la fixava en 13 milions, per sota dels 16 abonats en el seu moment.

El principal argument per a aquesta rebaixa era que s'havia de descomptar la disminució de trànsit que va passar pel túnel durant els anys 2020 i 2021 arran de la pandèmia de Covid-19.